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1年前砲轟黃子佼 林予晞最新想法曝光

記者趙大智／綜合報導
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林予晞對於黃子佼事件看法，一年前和一年後都沒變。（圖／青春期影視娛樂提供）
林予晞對於黃子佼事件看法，一年前和一年後都沒變。（圖／青春期影視娛樂提供）

台灣藝人林予晞近日出席保養品活動，做為去年對黃子佼開出第一槍的藝人，她直言一年前和一年後的想法都沒變，也否認外傳因抵制動作未能演出「我們與惡的距離2」，因為時間序根本不對。對黃子佼想復出她不予置評，即便孟耿如受波及也說「這不是我關心的點」，認為該關心的是網站的受害者。

黃子佼去年被發現購買未成年少女影片，林予晞首開第一槍「真的別鬧了」，之後出面更說此事非同小可，「擺明了是犯罪」，就算丟工作也會站出來發聲，並希望大眾不要檢討受害者。

有不少網友擔心林予晞遭封殺，她說：「謝謝大家願意支持我，那是一個不假思索的善意。」至於近來「與惡2」還沒上檔，就因孟耿如客串而遭網友抵制，林予晞說：「一部戲要拍完不容易，尤其已經拍完的，如何救火很複雜。」

曾國城和徐乃麟因支持黃子佼復出遭炎上，曾國城甚至掉了代言跟「一字千金」節目主持，林予晞僅含蓄以「多看多觀察」回應，認為她的立場只能代表自己，絕不會指點別人；至於Threads上有推薦她可接曾國城丟掉的「一字千金」主持棒，林予晞說，如果是事件以前有討論過她（當主持人）再說，如果是事件後，就不考慮。

黃子佼

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