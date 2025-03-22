邱偲琹接全新代言 上郝蕾表演課 稱找到真實自我

邱偲琹在郝蕾的表演課程中找到自我。（圖／偲語創意工作室提供）

曾以「模仿犯」獲金鐘女配角入圍肯定的邱偲琹，近期接下隱形眼鏡代言，同時今年1月初赴大陸參與金馬得主郝蕾的表演課程，讓她直呼「找到自己最真實的樣貌」。

談起接下隱形眼鏡代言，目前自己管理演藝事業的邱偲琹透露，其實在還沒離開公司前，不知道自己是否能接到品牌代言，直到自己開始打理時才發現，原來是會被找代言的，「我那時候算是跟老天許願，說想要接隱形眼鏡代言，沒想到真的就找上門」。

邱偲琹表示，自己一直都有在戴隱形眼鏡的習慣：「我眼睛特別敏感，是過敏和乾澀居多，我平常需要長時間戴隱形眼鏡，因為我拍戲是很容易緊張的類型，那時候就想說乾脆不要戴隱形眼鏡了，但因為沒辦法自動對焦，就有被導演小罵了一下。」

另外，邱偲琹透露，自己在今年1月初赴北京參與郝蕾的表演課程，聊到錄取過程，她坦言當初其實只是想要遊學或報考北京電影學院，但後來得知郝蕾有開表演課，讓她非常想參與：「那時候報名剩不到一周，我當初在報的時候也會擔心上不了。」

邱偲琹坦言，當時自己光是報名表就填了一整天：「那要填很多細項，但最難的是會多一份顧慮，不想寫得太淺，但又不想寫得太矯情，我還給了很多文青的朋友看！後來很開心過了第一階段，得到和郝蕾老師視訊的機會，我還是自己架了手機拍，想說以後可以當紀念自己曾經和郝蕾老師視訊。」

而邱偲琹最後順利的赴北京上表演課，她分享三個禮拜的課程令她覺得非常快樂：「我在裡面找到了自己最真實的樣貌，原來我忘了自己原本的樣子，我以前很害怕是不是一直在演同一個人，上完後才意識到自己想太多了。」

邱偲琹指出，郝蕾是一個心地非常善良的老師，說話很直接，表現不好就直說，且並不會因為學生多就忽略其他人，「每一個學生都一定要顧到，她會等到每一個學員都跟上之後，大家再一起前進」。

至於是否有曾過不了的時候？邱偲琹笑說，郝蕾很常叫他上去演孩子：「可能是我的整個外型很像一個小孩，我還常問她有沒有過？有沒有哪裡不足的？但我每次都有考核過了。」

邱偲琹也表示，自己在上完表演課後，更了解自己最真實的狀態，「這不用去演，這很自然而然，但總體來說就是不要想太多，我們每個人會透過每次的分享，扒開自己最真實的樣貌，再將很多東西拼回去，好讓我可以用在表演上，那不是一個很制式的東西，一切都很生活。」

最後，被問起自己今年的目標，邱偲琹坦言，希望自己的新劇「那些你不知道的我」能快點和觀眾見面，其他就一切順其自然，但賺錢的部分一定要達標。而目前她正進組拍攝全新劇集「男公館」，預計拍到今年5月。