蔡康永吸金力多強？一句「隨便你們搞」限定周邊賣爆

蔡康永低調於百年古宅潮洋行辦「一切都會值得」版畫展，觀展人潮不斷。(潮洋行提供)

蔡康永 全新創作「一切都會值得」版畫展，於大稻埕最潮百年古宅選物店「COMPTIOR潮洋行」進行為期兩個月的展出。此次展覽中，蔡康永延續以文字記錄下我們感受過、經歷過、但暫時遺忘的為核心透過14款字句風格，以版畫作品傳遞平靜的力量。

雖然上次展覽非常成功，但蔡康永這次辦展非常低調，除了在自己社群外，沒有透過任何朋友或形式宣傳，僅有粉絲才能從他臉書、Instagram得知；不巧的是，「一切都會值得」版畫開幕15、16日兩日竟遇大雨滂沱氣溫還驟降至15度的寒流，但蔡康永創作魅力超驚人，人潮未受影響，兩天擠進近千人潮，他好友周杰倫也在展覽第一天晚上就轉發力挺。

蔡康永全新創作「一切都會值得」版畫展覽地點「COMPTIOR潮洋行」是目前最受矚目的複合式商店，結合了咖啡廳與男士選物。僅開業一年，便以其充滿衝突感的空間設計與精緻的男士選物成為大稻埕的新亮點。潮洋行位於延平北路一段是一座經歷日據和二次大戰及超過百年的古宅，這條街道曾是台北商業繁榮的象徵，如今隨著城市重心轉移而逐漸隱沒於歷史中。但潮洋行以充滿創意的方式出現在這一條路上，除了向過去致敬，也充滿了再次翻轉該區的企圖心。

「一切都會值得」版畫展兩天就湧進近千名，不少粉絲在大雨滂沱趕來看完又「想再看仔細一點」重新排隊再看；人潮數度大排長龍，潮洋行甚至拉出紅龍控管人潮。至於為何選在咖啡廳辦展，蔡康永曾透露，「我想要讓大家不要覺得看展到藝廊是遙遠的地方，而希望是在像咖啡廳大家走的進來的地方，我刻意把版畫價格壓低，就是希望想要擁有的人可以擁有」。

蔡康永這次辦展非常低調，選在潮洋行咖啡廳就是希望作品可以走進人群。(潮洋行提供)

潮洋行主理人Jin透露，當確認要辦展後，曾向蔡康永提議要在咖啡廳設計「蔡康永特調」，原有點緊張以為會被打槍，卻意外聽到蔡康永很大方回應「隨便你們搞」，深深感受到蔡康永親民的一面。原本團隊想在咖啡杯上放隻烏鴉向蔡康永致敬，後來蔡康永乾脆授權作品的標準字呈現在咖啡上面。

「我們聽說康永哥有陣子愛喝燕麥奶，所以我們設計燕麥奶基底的關我＿事、啡常想念兩款咖啡，會在奶泡撒上『關我屁事』、『想念』巧克力作品的授權字，一開賣就大受歡迎，我們花生和燕麥兩天就賣到缺貨，馬上下訂單進貨。」尤其是「想念」最受歡迎，一度量過大差點就喊停。

蔡康永燕麥奶特調「關我屁事」、「想念」賣到缺貨差點喊停。(潮洋行提供)

潮洋行主理人Jin笑說，自己也是蔡康永螢幕前小小的粉絲，版畫開賣當天，「我第一天11點就搶頭香排隊當第一個客人，買了『值得的』、『為自己活一秒』兩幅，這兩句特別觸動我的心、顏色非常好看，看了心情會很好。」Jin說，人生不同階段，都做了很多事情也都很努力，不管結果是好是壞，「我們都會想回首對自己說一聲『值得的』。」

最新穎的古宅潮洋行除了這次辦蔡康永版畫展，先前也辦過英雄冒險家、攝影師個展等，接下來也會辦AI攝影展及張國榮咖啡廳展。很多人以為潮洋行主理人Jin與蔡康永是舊識他才來辦展，Jin笑說自己以前只是蔡先生的讀者與觀眾，與蔡康永合作是因先前攝影師個展、蔡來觀展才互識彼此。Jin從0交集到協助策展，他欽佩蔡康永做事「處處是智慧」，「非常有禮、輕快，也很善於觀察，我曾介紹他一幅作品，他下一次就完整的介紹給自己的團隊了，超有智慧。」

蔡康永(右)與潮洋行主理人Jin因辦展相識，Jin稱讚他充滿智慧又溫暖。(潮洋行提供)

「上次去看康永哥展時作品都賣光了，昨晚知道他又辦展，我就搭一早高鐵趕來一定要買到版畫！」一名台中來的粉絲一口氣買下四幅。還有一名從香港搭機趕來的的粉絲興奮說，「我原本打越洋電話想預訂才知道不行，又怕買不到就搭機又淋雨趕來」。

最感人的是，一位三個小孩的母親透露，原僅想買一幅收藏，但看了展後，覺得很有意義，當場加碼買「值得的」、「為自己活一秒」兩幅；不料，這位媽媽隔天又衝回來再買「抬起頭看天空」，「我有三個小孩要公平，不管哪一個拿到了這幅『抬起頭看天空』，有一天媽媽走了，他抬起頭就會看到媽媽看著你們。」這段把蔡康永版畫珍藏準備當遺產又充滿洋蔥的對話，當場感動了許多工作人員。據悉，蔡康永版畫一幅4980元起(台幣，約150美元)，每一款僅99版，兩天賣了近30幅。連平日看「一切都會值得」版畫展人數也近400人次。

面對生活中無處不在的壓力與挑戰，蔡康永希望透過藝術與文字，給予人們片刻的安慰。他將平凡的字句孤立出來，轉化成具有深度的藝術創作，並透過作品撫慰人心，療癒傷痛，訴說思念。蔡康永曾說，「我想為那些不可愛、不可偉大，但卻很費力生活的人，做一些作品。」他的文字不急於表達自我，而是希望每一位觀者能在作品中找到自己的安慰與認同。

為了呈現這種轉瞬即逝的感覺，蔡康永此次特別選用了變焦材質，讓每一幅版畫在不同的角度與光影中閃爍變化。讓那些一下就不見的思緒，可以成為被收藏的藝術。

此次展覽選擇在此舉辦，而非傳統的藝廊，更凸顯了蔡康永希望將藝術帶進人們日常生活的理念，而不是一個遙不可及的存在。在潮洋行這樣一個結合舊時代紋理與新潮設計的空間裡，希望能讓更多人可以在輕鬆的氛圍中感受藝術之美。據悉，蔡康永這次展覽是上次延伸，他希望這次更簡單、更直接面對人，他事前多次低調到潮洋行考察，被潮洋行古宅歷史和藝術氣息所吸引，最後拍板定案在此辦展。