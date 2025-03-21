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78歲秦漢破算命師預言 睽違24年回歸台劇

記者趙大智／綜合報導
秦漢（右）和謝盈萱演父女。(圖／Netflix提供)
秦漢（右）和謝盈萱演父女。(圖／Netflix提供)

瓊瑤電影「二秦二林」秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌中，唯有秦漢仍未退休，持續拍戲，而他今年已經78歲了。難得回歸台劇，尤其上一部竟是24年前在華視「才子佳人乾隆皇」扮雍正皇帝，秦漢也鬆口年輕時曾有算命師斷言他「拍到72歲就結束」，沒想到「忘了我記得」打破這預言。

秦漢在「忘了我記得」和金鐘女主角謝盈萱扮父女，卡司亮眼，尤其編導還是影后劉若英。秦漢透露自己多年沒停下拍戲腳步，是遇上疫情才被迫停止：「那年我72歲，年輕時算過一次命，說我拍戲到72歲就結束了，我心想還真準，剛好發生了這麼個世界級的大事件，沒想到這次導演找我拍戲豈不是破了算命先生的預言？這回也是我這麼多年後第一次回台灣拍戲，和許多年輕有活力、努力工作的年輕人一起工作，感覺挺好，也很愉快。」

而聊到和導演劉若英的合作，秦漢表示：「劉導演是很優秀的演員，我和她曾一起拍攝『南京1937』，雖無深交但也算舊識，加上張艾嘉也算是我們的共同好友，所以當劉導演很誠懇的邀請我演父親的角色，事實上我沒看劇本就答應了，能和認真的導演合作一下，當然很好！」

秦漢上一部電視劇是24年前在華視「才子佳人乾隆皇」扮雍正皇帝。(本報資料照片)
秦漢上一部電視劇是24年前在華視「才子佳人乾隆皇」扮雍正皇帝。(本報資料照片)

他更分享劉若英導演話雖不多，但誠懇實在：「當導演是很辛苦的工作，有天她居然煮了好幾鍋大鹵麵給全劇組吃，全劇組大概7、80人左右！我都不曉得她哪來那麼多力氣精神，一面拍戲，還能一面這個做照顧大家，而且大鹵麵真的好吃，她還幽默地說自己可是進得了廚房，出得了廳堂的女人。」

而首次合作就和謝盈萱飾演父女，秦漢也大讚她真的是一個很棒又很努力的女演員，分享：「從第一次見到她，一直到拍完戲都沒有什麼不同，她一以貫之，一直就是那麼落落大方表裡一致，對我這個老爸也很照顧，和她相處很溫暖自然！很榮幸一起合作。」

前導海報中也可以看到劇中飾演父女的兩人，肩並著肩有說有笑的走在街上，相處十分輕鬆自在，而和劇中父親秦漢有多場精彩對手戲的謝盈萱表示：「秦漢大哥很專業，很會帶戲，也是很容易讓人入戲的前輩，跟著他對戲，常常講著講著就哭了，有些甚至是不需要哭的場次我也在哭，他真的有能力讓演員相信在現場他就是一個父親。」

林青霞 疫情 退休

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