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當年女團成員閃嫁 張靜懿1句話保鮮32年婚姻

記者陳慧貞／綜合報導
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張靜懿曾是80年代女團「紅唇族」一員。(本報資料照片)
張靜懿曾是80年代女團「紅唇族」一員。(本報資料照片)

56歲女星張靜懿曾是80年代女團「紅唇族」一員，當年以「猜一猜」、「海水正藍」紅遍大街小巷，後來她因拍戲結緣大13歲製作人辛文，交往三個月即閃婚，當時總被外界看衰婚姻，最近夫妻倆自移居北京18年後返台，分享結婚32年相處之道，張靜懿笑稱：「我們還在。」

張靜懿和老公辛文日前接受本報系聯合報專訪，除了分享近況也聊一路走來的婚姻，回憶和老公結緣契機是一起到西安拍戲的三個月。起初她對辛文印象不深，講的笑話也不好笑，但經過長期間相處，才發現對方工作敬業、為人穩重可靠，才逐漸發展成戀人。交往三個月時，兩人從西安到北京途中遇一場大雪，她在第一時間為辛文買羽絨衣，暖心舉動讓辛文萌生再婚念頭，當下就向張靜懿求婚。

當年張靜懿24歲，外型姣好、擁有168公分、E罩杯好身材，辛文37歲又離過婚，在長輩眼中並非良婿，張靜懿稱，其實當年爸爸反對的是兩人交往時間太短，希望她多時間考慮，她則認定一人就想攜手走下去，「我想尊重自己的選擇，他是會和我走一生的人。」

當年兩人閃婚轟動一時，但外界多數看衰，甚至還有人打包票「三年後就會離婚」，張靜懿笑說：「每兩年就會有記者打電話來，跟我聊半天就是想知道我們的婚姻狀況，我想說，放心，我們還在。」

夫妻倆攜手走過紛擾，被問婚姻32年秘訣，張靜懿說，夫妻哪有不吵架，兩人也經歷過大小吵，丈夫有時會脫口「離婚」，她則冷回「一次了喔」默默集點，也提醒對方：「只要說滿三次，就真的會離婚。」她笑稱這招很有效，暴怒心情會立刻降溫。

現在夫妻返台，張靜懿戲癮犯，希望能再有作品演出，問她想演什麼樣的角色，她笑：「只要不是叫我演18歲，任何角色都ok。」

張靜懿(左)和製作人老公辛文結婚32年依然恩愛。(記者陳慧貞／攝影)
張靜懿(左)和製作人老公辛文結婚32年依然恩愛。(記者陳慧貞／攝影)

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