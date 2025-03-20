「女外科2」男主陷醜聞 蔡淑臻被下封口令
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台灣演員蔡淑臻出席醫美代言活動，她擔任製作、主演的影集「村裡來了個暴走女外科2」持續難產，第一季男主角朱軒洋和被傳出是第二季男主角的王大陸接連爆出劈腿、逃兵等負面新聞，被問此事，蔡淑臻強調從未說過演員名單有王大陸，直言：「最近新聞都是腥風血雨，我被下封口令，都不能說，不想再造成傷害。」
生日就在白色情人節，蔡淑臻日前過滿50歲生日，她感慨：「人生過了50年，我回想過往，到底都幹了些什麼事啊。」其實她不太想過生日，但仍和親朋好友一起慶祝，她先前認愛小12歲理工男，男友也準備了花束，豈料還沒送到她手中「花死了」整束爛掉。談起感情現況，蔡淑臻也有話說。
她表示，男友個性不拘小節，出門也不會打扮，是標準直男，兩人沒同居，只是偶爾會一起住，她發現彼此生活習慣有落差，一開始還教男友摺衣服，希望對方隨手將垃圾丟掉，坦承目前雙方感情還不太穩定，「還在磨合吧，就走一步算一步，我這年紀了，還想怎樣！」表明還沒帶男友見自己的爸媽，認為交往1年彼此感情進展「還沒到那一步」。
蔡淑臻約10年前曾凍卵，如今也被關心當初的「卵子」存亡，她說：「好像過期了。」並指原本「凍卵」就只是一個備案，為將來若想生子而做的準備，但多年過去，她確定已無生小孩的想法，但也不想捐卵。
提及「女外科2」傳聞中的男主角王大陸被爆逃兵，她表示從未和王大陸見過面，對於傳出負面消息和大家一樣「很震驚」。朱軒洋因劈腿重創形象，去年重啟IG被罵翻，近期在魏如萱MV演深情男也挨譙，被罵的理由是「劈腿演深情男太衝突」，蔡淑臻則幫腔：「就是因為多情、深情，之前才會發生那件事（劈腿），演員就是情感比較豐富的動物，加上他又很年輕，不知道怎麼處理這種事吧，還是希望他好好的。」
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