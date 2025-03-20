「女外科2」男主陷醜聞 蔡淑臻被下封口令

蔡淑臻坦言已被下封口令。（記者王聰賢／攝影）

台灣演員蔡淑臻出席醫美代言活動，她擔任製作、主演的影集「村裡來了個暴走女外科2」持續難產，第一季男主角朱軒洋和被傳出是第二季男主角的王大陸 接連爆出劈腿、逃兵等負面新聞，被問此事，蔡淑臻強調從未說過演員名單有王大陸，直言：「最近新聞都是腥風血雨，我被下封口令，都不能說，不想再造成傷害。」

生日就在白色情人節 ，蔡淑臻日前過滿50歲生日，她感慨：「人生過了50年，我回想過往，到底都幹了些什麼事啊。」其實她不太想過生日，但仍和親朋好友一起慶祝，她先前認愛小12歲理工男，男友也準備了花束，豈料還沒送到她手中「花死了」整束爛掉。談起感情現況，蔡淑臻也有話說。

她表示，男友個性不拘小節，出門也不會打扮，是標準直男，兩人沒同居，只是偶爾會一起住，她發現彼此生活習慣有落差，一開始還教男友摺衣服，希望對方隨手將垃圾丟掉，坦承目前雙方感情還不太穩定，「還在磨合吧，就走一步算一步，我這年紀了，還想怎樣！」表明還沒帶男友見自己的爸媽，認為交往1年彼此感情進展「還沒到那一步」。

蔡淑臻約10年前曾凍卵，如今也被關心當初的「卵子」存亡，她說：「好像過期了。」並指原本「凍卵」就只是一個備案，為將來若想生子而做的準備，但多年過去，她確定已無生小孩的想法，但也不想捐卵。

提及「女外科2」傳聞中的男主角王大陸被爆逃兵，她表示從未和王大陸見過面，對於傳出負面消息和大家一樣「很震驚」。朱軒洋因劈腿重創形象，去年重啟IG被罵翻，近期在魏如萱MV演深情男也挨譙，被罵的理由是「劈腿演深情男太衝突」，蔡淑臻則幫腔：「就是因為多情、深情，之前才會發生那件事（劈腿），演員就是情感比較豐富的動物，加上他又很年輕，不知道怎麼處理這種事吧，還是希望他好好的。」