林鳳嬌年輕時到底多美？25歲神仙顏值高清畫面出土

林鳳嬌在片中飾演喑啞女孩「阿秀」。（圖／國家影視聽中心提供）

榮獲第16屆金馬獎最佳劇情片、女主角、童星、原著劇本多項大獎的「小城故事」（1979），以扣人心弦的故事，加上鄧麗君悠揚的嗓音為本片插曲獻聲，成為華語電影經典。台灣國家影視聽中心為慶祝47周年館慶，特別獻上「小城故事」數位修復版，並在戶外廣場免費舉辦世界首映場。

當年25歲的林鳳嬌飾演喑啞女主角阿秀，在沒有台詞、聲音表演的前提下，透過細膩的表情、手語與肢體語言，在該屆金馬獎風光封后。而鍾鎮濤作為香港 溫拿五虎樂團的成員，接演「小城故事」後接受李行 導演的指示，打破流行歌手的形象頂著平頭出演，讓台灣鄉下青年的角色深植人心。

本片幕後工作人員更是高含金量，為傳奇的李行導演創造了另一波事業高峰。攝影師由金馬獎終身成就獎得主陳坤厚導演擔任，華語電影攝影大師杜可風則是當年的攝影助理。為還原「小城故事」由大師出手、如此精彩的畫面敘事，影視聽中心數位修復組的同仁投入大量心血。

因「小城故事」的低反差拷貝狀況不佳，膠卷本身的損毀嚴重、並且有大範圍的綠色霉斑覆蓋，數位修復專員們一格一格將電影畫面透過軟體工具手工細修；聲音部分也下足功夫，反覆微調旋律之間細小的雜訊、重建受損音，清晰再現大家耳熟能詳的「小城故事」歌曲。

李行導演的藝文愛情作品「小城故事」，由張永祥編劇、金馬影后林鳳嬌與香港知名音樂人鍾鎮濤領銜主演，演員陣容中還包括目前仍然活躍於影視圈的「烈姐」李烈。由鍾鎮濤飾演的更生人陳文雄出獄後重啟人生，來到苗栗三義向師傅賴老學習木雕技藝，並與賴老的女兒阿秀日久生情相戀。