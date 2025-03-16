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曾國城挺黃子佼被罵爆 代言、節目都丟了

記者李姿瑩／綜合報導
曾國城因發言風波丟掉主持多年的「一字千金」。（圖／公視提供）
曾國城因發言風波丟掉主持多年的「一字千金」。（圖／公視提供）

台灣藝人曾國城日前被媒體問到對於黃子佼風波的看法，公開替黃緩頰而遭外界罵爆。他發文道歉止不住血，不但遭生技公司中止代言合作，還丟了招牌節目「一字千金」主持棒，黯然告別主持了11年的金鐘節目。

曾國城表示：「近期因個人言論上的疏失，引發社會討論，也為所屬節目與合作單位帶來困擾，再次向大眾致上最深的歉意。」

他為了避免此事影響「一字千金」的初衷與價值，決定請辭主持人一職，讓節目有機會以嶄新的面貌繼續前行。並坦言在這次事件中，體認到無論過去的努力如何，公眾人物應當負起更高的社會責任，自己也更審慎自省。

公視隨後證實，在內部審慎討論後，決定調整預定於7月上檔新一季「一字千金」主持陣容。「在此過程中，曾國城先生亦充分理解公視立場，並主動表達尊重與配合，決定請辭主持一職」。

節目忠實觀眾非常詫異，紛紛留言反彈。因為「一字千金」自2014年開播以來，在曾國城帶領下，幾乎年年都雙料入圍金鐘獎，曾國城更分別在2021年、2023年獲頒「益智及實境節目主持人獎」，堪稱是節目的靈魂。

公視目前還在討論接棒的主持人選，據悉將要換掉他的訊息，先傳給了製作公司，比代言換人還早，結果曾國城發文比公視快了10分鐘曝光，雙方合作多年最後遺憾收場。

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