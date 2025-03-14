蔡康永忍淚談大S離世：就像童話故事下一頁卻是空白

蔡康永近日接受《鳳凰網文化直播間》，談及大S離世後自己的心境變化。(取材自youtube影片)

大S (徐熙媛 )2月初在日本因流感猝逝，享年48歲。蔡康永 是大S生前好友，當時他在社群發文悼念「我要想像你，仍然安好的生活著。是，我要保持這樣想像，直到沒辦法再這樣想的時候。」短短34字，道盡無限哀思。蔡康永近日接受《鳳凰網文化直播間》訪問時，坦言「就像童話故事沒有下一頁」。

蔡康永回應主持人提問已經接受好友大S離世了嗎，他說有時候接受、有時候不接受，「看心情，如果我此刻有一件事情，我很需要相信大S依然在，我就會這樣想。然後如果有一件事情是需要我認知她已經不在了，我就那樣想。」強調包括回憶、人際關係、價值觀，「都應該用來幫助我去往前走，而不是用它們來困住我。」

當被問及大S離世對生命的感悟，蔡康永強忍情緒，比喻就像是童話故事沒有走到最後，「有人曾這麼努力地追求幸福，然後她享受到了幸福一段時光之後，這段幸福終止，就好像翻童話故事的時候，翻到那一頁，本來是打算看公主跟王子快樂地生活下去，可是沒有印這一頁，就是翻到一頁空白的感覺，很錯愕，這不是你答應我的事情啊」。

大S病逝後，許多親友至今仍然哀痛中，失去愛女的S媽(黃春梅)數度深夜在社群發文抒發情緒，「把悲傷留給自己」、「心破了一個洞，要如何補上？」。小S痛失最愛的姊姊，所有工作計畫全部無限期暫停。製作人王偉忠低調協助S家人走出傷痛，感慨「就放下吧，讓逝者安息，我們往前走吧。」