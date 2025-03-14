替黃子佼緩頰遭罵爆 曾國城發文道歉

曾國城（左）和徐乃麟因為替黃子佼緩頰，遭罵翻。（圖／華視提供）

台灣藝人曾國城日前被媒體問到對黃子佼 相關輿論的看法，坦言確實曾耳聞黃子佼去年年底要復出，他感嘆本來期待黃子佼可以回歸，「不應該把他所有的努力都抹煞，他真的是滿努力的人」。但他和徐乃麟的回應引發網友強烈反彈，兩人的臉書粉絲頁湧入謾罵留言，不少名人也發文譴責。

對於替黃子佼緩頰，曾國城13日深夜發文道歉：「經過這兩天不斷地自我檢視與反省，我深刻認知到身為公眾人物，每一次對外的發言都應該肩負起相對應的社會責任，並審慎考量其影響。」

曾國城表示：「前兩天的媒體訪談中，由於我對於事件的瞭解不夠全面與深刻，擅自以片面且匱乏的認知做出了不恰當的回應，這樣的錯誤言論，不僅可能誤導社會大眾對事件的正確認知，也可能讓曾經經歷過相似情境的朋友感到不適，我深感抱歉，在此希望可以向所有受到影響的朋友與大眾致上最深的歉意，對不起。」

同時他也說：「這一次也讓我了解到，如果不是當事人，不完全了解事件的全貌，是不可以也不適合作出任何評論的，在未來與媒體朋友的對話上，我也會引以為戒，只要不是我完全了解或是參與其中的事件，我將不再回覆也不提供個人意見。」

曾國城有看到網路上大家的回應，「無論是批評還是建議，我都虛心接受，也了解大家的苦心，謝謝大家的指教與提醒，再次向所有人道歉，在未來的日子裡，我會以更謹慎的態度來面對每一次的公開發言」。