我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朋友變戀人 老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 2人小孩讀同校

財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

替黃子佼緩頰遭罵爆 曾國城發文道歉

記者李姿瑩／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曾國城（左）和徐乃麟因為替黃子佼緩頰，遭罵翻。（圖／華視提供）
曾國城（左）和徐乃麟因為替黃子佼緩頰，遭罵翻。（圖／華視提供）

台灣藝人曾國城日前被媒體問到對黃子佼相關輿論的看法，坦言確實曾耳聞黃子佼去年年底要復出，他感嘆本來期待黃子佼可以回歸，「不應該把他所有的努力都抹煞，他真的是滿努力的人」。但他和徐乃麟的回應引發網友強烈反彈，兩人的臉書粉絲頁湧入謾罵留言，不少名人也發文譴責。

對於替黃子佼緩頰，曾國城13日深夜發文道歉：「經過這兩天不斷地自我檢視與反省，我深刻認知到身為公眾人物，每一次對外的發言都應該肩負起相對應的社會責任，並審慎考量其影響。」

曾國城表示：「前兩天的媒體訪談中，由於我對於事件的瞭解不夠全面與深刻，擅自以片面且匱乏的認知做出了不恰當的回應，這樣的錯誤言論，不僅可能誤導社會大眾對事件的正確認知，也可能讓曾經經歷過相似情境的朋友感到不適，我深感抱歉，在此希望可以向所有受到影響的朋友與大眾致上最深的歉意，對不起。」

同時他也說：「這一次也讓我了解到，如果不是當事人，不完全了解事件的全貌，是不可以也不適合作出任何評論的，在未來與媒體朋友的對話上，我也會引以為戒，只要不是我完全了解或是參與其中的事件，我將不再回覆也不提供個人意見。」

曾國城有看到網路上大家的回應，「無論是批評還是建議，我都虛心接受，也了解大家的苦心，謝謝大家的指教與提醒，再次向所有人道歉，在未來的日子裡，我會以更謹慎的態度來面對每一次的公開發言」。

黃子佼

上一則

觀影說劇／張家輝「贖夢」鬼纏身 口吐昆蟲嚇陳法拉

下一則

曹啟泰中風後看透人生 稱38年前與夏玲玲結婚真好

延伸閱讀

替黃子佼緩頰遭罵爆 曾國城徐乃麟雙雙道歉

替黃子佼緩頰遭罵爆 曾國城徐乃麟雙雙道歉
為黃子佼緩頰「留口飯吃」 曾國城、徐乃麟挨轟「包庇爛咖」

為黃子佼緩頰「留口飯吃」 曾國城、徐乃麟挨轟「包庇爛咖」
孟耿如為何不肯離開黃子佼？命理師揭開「最大關鍵」

孟耿如為何不肯離開黃子佼？命理師揭開「最大關鍵」
黃子佼原本去年底要復出 曾國城嘆：本來很期待

黃子佼原本去年底要復出 曾國城嘆：本來很期待

熱門新聞

王一博精修圖看起來十分帥氣。(取材自微博)

像流浪漢誤闖時裝周？王一博現身巴黎 被酸顏值大崩壞

2025-03-10 21:33
網傳娛樂圈一對大咖分手情侶各自離婚後又在一起了，網友最多人猜陳曉和趙麗穎。(取材自微博)

博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合

2025-03-08 01:30
白鹿在年代劇「北上」中變黑變醜。(取材自微博)

轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…

2025-03-05 20:30
謝霆鋒（右）與王菲復合已12年。 （取材自微博）

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

2025-03-07 19:32
張凌赫古裝扮相也很俊美。(取材自微博)

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

2025-03-10 07:00
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53

超人氣

更多 >
不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個
佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難
房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市

房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市