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小平頭+全身潮牌 王大陸入伍引騷動

記者廖福生、陳穎／綜合報導
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藝人王大陸走過逃兵風波後，日前搭乘役男專車前往台中成功嶺服兵役。（記者黃仲裕／攝影）
藝人王大陸走過逃兵風波後，日前搭乘役男專車前往台中成功嶺服兵役。（記者黃仲裕／攝影）

33歲王大陸日前因裝病涉嫌逃兵役被揪出，日昨是他表定入伍日，他在早上8時56分乖乖現身台北車站，按照流程和其他同梯役男一起搭火車赴成功嶺服役。

王大陸一早現身台北車站大廳時，瞬間掀起媒體搶拍，一度爆發衝突，王大陸則按照流程報到。王大陸現身時頭戴深藍色的日本潮牌毛帽，背著傳奇設計師山本耀司的品牌包包，全身行頭破萬台幣，入伍不忘時尚。

集合完畢後，他與所有役男一起搭乘台鐵專車前往新烏日站，接著轉乘接駁巴士至成功嶺服役，而原本9時33分發車的火車，卻延誤20分鐘發車，讓王大陸與役男們在月台上苦等，直到9時53分才順利上車。

王大陸中午12時許抵達台鐵新烏日站，他脫下潮牌毛帽，頂著小平頭現身。面對記者提問有什麼話想對粉絲說的，全程不發一語。走出站外時，天空下起大雨，他沒有攜帶雨具，於是淋著雨走上役男接駁巴士，前往成功嶺報到服役。

王大陸以「我的少女時代」電影走紅，過去曾表示絕對不會逃兵役，沒想到卻自己打臉，砸100萬台幣裝病試圖逃兵被抓包，最後仍須如期服役。只是他偽造文書涉嫌逃兵役，竟扯出案外案，被指教唆黑幫毆打計程車司機，刑案目前還在偵辦中。

而外界好奇，王大陸是否有機會成為正在服役的許光漢學弟？役政署則表示，許光漢希望低調服役，而他在中興新村役政署服役這段時間，生活正常，一如其他替代役男。此外，役政署也說明，王大陸雖是藝人，但是否進入公益大使團，仍須尊重其意願，他能依其想法或專長透過役別甄選，選擇想要的服役單位，但最後還是得視役別名額需求才能決定。

王大陸 台鐵 許光漢

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