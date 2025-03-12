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為黃子佼緩頰「留口飯吃」 曾國城、徐乃麟挨轟「包庇爛咖」

娛樂新聞組／綜合報導
曾國城(左)和徐乃麟都為黃子佼一事感到遺憾。(圖／華視提供)
曾國城(左)和徐乃麟都為黃子佼一事感到遺憾。(圖／華視提供)

黃子佼日前一家三口與友人聚會照被曝光後，引發外界反彈聲浪，也逼得老婆孟耿如再度發文道歉，並關閉全部社群帳號。近日主持人曾國城與徐乃麟接受媒體訪問，被問到關於黃子佼事件，兩人試圖幫忙緩頰，卻引來負評。

曾國城坦言確實曾耳聞黃子佼去年年底要復出，不過確切內容並不清楚。也曾期待黃子佼可以回歸，「不應該把他所有的努力都抹煞，他真的是滿努力的人」。認為「黃子佼對於台灣演藝圈是很有貢獻的，他就是個電視公務員，也得過很多好成績，這個人過去的成績就這樣全部抹煞，好像把他看成十惡不赦的人，撻伐的嚴重了一點」。

同樣徐乃麟也替黃子佼緩頰說：「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯，人只要誠心的悔改，不管怎樣我們都是鼓勵。」

兩人這番言論讓眼科醫師黃宥嘉忍不住在臉書發文痛批，「演藝圈正流行不要臉、要飯文化？在日本富士山享受旅遊、在台灣豪宅看未成年少女性愛片然後裝乞丐？」接著就點名曾國城、徐乃麟「怎麼不把你的主持人棒子交出來給黃子佼？你自己要給黃子佼飯吃，自己去啊？！」怒罵「要大家給黃子佼一口飯吃的劇本真是爛透了！賺公眾財卻公然包庇爛咖！」

孟耿如客串「我們與惡的距離2」遭到抵制，甚至波及到男主角周渝民，他的臉書連日來出現類似「欣賞你、但有孟耿如就不看」，公視表示「與惡2」因劇中演員引發社會關注，能夠理解各方的意見與疑慮。這部作品由眾多優秀的創作者、幕前幕後團隊成員共同努力完成，每一位工作人員的付出都值得被肯定與尊重。此外，本劇是多方合製的作品，目前本劇尚在後製階段，公視會持續審慎面對各方意見，並與合資夥伴共同討論後續。

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