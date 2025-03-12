我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街對美股轉向懷疑論 高盛：「科技七雄」變「科技七熊」

川普下個關稅戰目標鎖定了？白宮砲轟日本稻米關稅

重返校園念音樂 小嫻壓力大到一度胃潰瘍

記者林怡秀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小嫻認為音樂就是她下半輩子的心靈寄託。(取材自臉書)
小嫻認為音樂就是她下半輩子的心靈寄託。(取材自臉書)

小嫻去年考上屏東大學音樂系，重返校園生活，她透露身邊同學都是2006年出生，對她並不熟悉，「他們會知道我，可能是有聽父母說過或看新聞」，雖然有年齡差，但她和同學們相處融洽，沒有代溝，只是因為非音樂科班出身，她壓力一度大到得胃潰瘍，但現在已經能完全適應。

小嫻才剛過45歲生日，選擇在中年離開舒適圈，重返校園當學生，她說：「我念音樂不是為了未來的職涯發展，我是希望下半輩子能有個心靈寄託，我工作那麼多年，任何工作我都願意做，所以我不會去擔心沒有錢，我就是單純覺得彈琴很幸福。」她坦言已經沒有興趣再上節目：「因為我上通告沒有任何的收穫，還不如回到學校學新的東西。」

因為班上大部分同學都是音樂科班出身，她擔心跟不上，開學前就先請老師幫忙補習，開學後怕忙不過來，所以上學期她修的學分不多，上課時也很主動爭取表現，「我有表演經驗，比較不會害羞，老師說主動表演可以加分，我當然不能放過」，她不像其他大一新生，熱中社團活動和交朋友，而是選擇埋首課業：「上學期我都沒有出去玩，因為每周都有功課，音樂基礎的作業滿多，我在這階段回來讀大學，課業還是擺在最前面。」

還好努力沒有白費，考試都有達到她自己的標準，每堂課也幾乎必到，「我一堂都不想缺課，除非有表演，學校會幫我請公假，還有一次請病假，因為入學前健檢發現胃有一個洞，剛好上學期壓力比較大，請假照胃鏡結果是胃潰瘍」，她認為這年紀當學生心態和以前已大不相同，現在的她覺得很幸福，也鼓勵大家別被年紀限制，只要有心，想做什麼永遠都不嫌晚。

上一則

病容曝光 港女星吳忻熹乳癌化療 抽1公升心積水

下一則

曾客串「繁花」… 溫兆倫內地商演 師奶粉夾道歡呼

延伸閱讀

同學都是06年生 45歲女星讀大學 找到下半輩子心靈寄託

同學都是06年生 45歲女星讀大學 找到下半輩子心靈寄託
巴西陷心理健康危機 請病假離職人數創10年新高

巴西陷心理健康危機 請病假離職人數創10年新高
氣象主播李富城學習不老 90歲攻讀碩班 享受壓力與挑戰

氣象主播李富城學習不老 90歲攻讀碩班 享受壓力與挑戰
16歲高中生肺癌0期 有家族史的人屬高風險群

16歲高中生肺癌0期 有家族史的人屬高風險群

熱門新聞

白鹿在年代劇「北上」中變黑變醜。(取材自微博)

轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…

2025-03-05 20:30
網傳娛樂圈一對大咖分手情侶各自離婚後又在一起了，網友最多人猜陳曉和趙麗穎。(取材自微博)

博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合

2025-03-08 01:30
謝霆鋒（右）與王菲復合已12年。 （取材自微博）

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

2025-03-07 19:32
梅格萊恩斷崖式崩壞，昔日甜心模樣已不復在。

梅格萊恩斷崖式崩壞 昔最美甜心「維修過頭」狀態曝光

2025-03-04 00:30
王一博精修圖看起來十分帥氣。(取材自微博)

像流浪漢誤闖時裝周？王一博現身巴黎 被酸顏值大崩壞

2025-03-10 21:33
哈里斯迪金森（Harris Dickinson）有望成為新任007。(迪士尼提供)

「金牌特務」男星有望成新任007 曾激烈床戰妮可基嫚

2025-03-06 22:50

超人氣

更多 >
態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶
快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據

快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據
生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一

生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一
好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬

好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬