陳怡蓉7年沒拍戲準備復出 平常有老公陪練「愛情武打」

陳怡蓉（左）日前和薛博仁連袂出席聖緹雅醫療集團春酒。(圖／聖緹雅醫療集團提供)

45歲台灣女星陳怡蓉和醫生老公薛博仁結婚9年，育有6歲女兒Bambi，由於女兒即將上小學，陳怡蓉也準備復出，她笑說：「能對戲的對象只有老公和女兒，但老公的戲路比較窄，只能演愛情武打戲，最常陪演的是女兒，近期我擅長扮演各種動物，最新學習的是靈魂！」

陳怡蓉日前和薛博仁連袂出席集團春酒，婚後專心帶女兒的她，近年除了持續協助打理集團，已長達7年沒拍戲。2016年婚後轉以家庭為主，主演2018年葉天倫執導的影集「雙城故事」之後就淡出，談到是否常有戲癮？她說雖然7年沒拍戲，但平常在家還是有在演。

陳怡蓉說：「我其實一直都勤勤懇懇地在追劇，各式各樣戲路都看；但跟表演更沒有脫節的是跟女兒對戲。女兒以前特別迷戀小動物戲路，在她持續特訓之下，雞、牛、馬、羊的特質我都可以信手拈來。前一陣子剛從迪士尼 回來，郵輪 主題是『可可夜總會』，所以又開發新戲路，我演『靈魂』，她看不到我，我特別喜歡這個角色，因為她看不到我。」

隨著女兒不久後將上小學，今年她特別提及：「等我女兒上小學之後，我就會很想重新回到自己的跑道，演一些動物之外的角色。」