吳慷仁回歸台劇 合作名導曹瑞原新片傳將開拍

吳慷仁重返台劇。(取材自臉書)

台灣男星吳慷仁 去年簽入中國經紀公司「壹心娛樂」陷爭議，曾與他合作「一把青」的名導曹瑞原當時直言：「我要他去！但台灣有好的案子要回來。」也透露今年兩人將合作新戲「我們的年代--時候」，如今該劇傳出4月將開拍，吳慷仁將搭檔張鈞甯、陳意涵。

兩岸情勢緊張各種拉扯，日前侯佩岑、歐陽娜娜、陳喬恩 等台灣藝人發博表態，陳昊森近期因「難哄」翻紅，他因也是「壹心娛樂」旗下藝人，人雖在台灣，仍轉發央視微博「只有一個中國」，連中國網友都說「好勇」，但這回吳慷仁未有動作。

其實吳慷仁近期趨向低調，連跟女友邵雨薇去日本旅遊，都不再像以往那般大方曬愛，在女方一堆美照中，露出半張臉或是遠方背影。據「鏡週刊」指他已準備接演曹瑞原新戲，這是兩人繼「一把青」、「斯卡羅」之後再合作，特別的是張鈞甯跟陳意涵也參演。

張鈞甯隔四年以「化外之醫」回歸台劇，該劇剛上線兩集頗受好評；陳意涵拍時創影業新作「郵票與舒芙蕾」，卻遇上男主角賀軍翔疑性騷 醜聞被換角，改由張孝全接演，但以電影「小曉」奪金馬獎最佳女配角，心情如洗三溫暖。

吳慷仁出走被酸爆，就算不少人覺得演員以接戲為考量很正常，也少有公開力挺，曹瑞原當時就說，他認為吳慷仁是專業演員，「哪邊有好的東西就往哪裡去」，對吳慷仁惹來罵名，他也直言吳代表台灣「文化的力量」：「你就讓他鎖在這裡嗎？那台灣的力量怎麼擴散出去？」

曹瑞原認為很多人到中國拍戲後就忘了台灣，「很多人一去就泡進去」，因此他早就勸誡吳慷仁不要忘記根本，「你是專業演員，哪邊有好的東西就往哪去，可是永遠不會忘記我來自這土地，讓人看到你身上流著台灣特質和血液」。

有許多網友痛罵吳慷仁出走中國一事，曹瑞原不為他多辯解，淡然表示：「大家都用自己方式在愛這塊土地，只是他的方式沒有講開來」。自認沒有批判或譴責意思，僅透過一個故事來說明自己看法。