觀影說劇╱詹懷雲挨巴掌仍告白 被回有病才會喜歡你

詹懷雲在「有病才會喜歡你」飾演是全校最會「裝病」的人，逃避考試、混過責任。（圖／紅杉娛樂提供）

台灣校園愛情喜劇「有病才會喜歡你」由詹懷雲和江齊主演，不僅帶來爆笑無極限的劇情，更以腦洞大開的人物設定，顛覆傳統愛情電影的套路。情人節 版海報，也提前點燃戀愛氛圍。

「有病才會喜歡你」描述葉子杰（詹懷雲飾）是全校最會「裝病」的人，逃避考試、混過責任，什麼都能躲，卻偏偏躲不過「戀愛」這場病。詹懷雲認為葉子杰行事作風看似我行我素，但他的內心其實是寂寞的，所以意外闖入他生活中的葉梓潔（江齊飾），才會讓他漸漸卸下心防。

詹懷雲表示，「葉子杰以前覺得裝病可以逃過很多事，但是對葉梓潔動心應該是他這輩子得過最嚴重的病，都被呼巴掌了還是要告白，根本就有抖M(受虐倾向)體質！」詹懷雲也分享第一次見到江齊時的想法，「她很喜歡皺眉頭，我常常以為她心情不好，但有時候還蠻活潑可愛的。」覺得她認真、謹慎的一面，確實跟葉梓潔有些相似。

而這場告白的戲也引發粉絲熱議，表示兩人充滿了CP感。而浪漫的場景背後，其實動員了劇組美術組眾多人員不分日夜的親手摺出一隻隻象徵祝福的紙蜻蜓，且總數量超過5000隻，從空中灑下時的「紙蜻蜓花雨」場面既壯觀又唯美。但詹懷雲卻不這麼覺得，「紙蜻蜓有些可能因為纏到，所以是一大坨掉下來的，我剛好抬頭看上面就被砸到，當下其實蠻痛的欸！」

江齊也直呼詹懷雲根本就是葉子杰本人，「他在戲外就是很愛講一些無聊但又很好笑的話，私底下其實是個很貼心的人，表面上看起來大喇喇，但是他都在觀察而已。」她坦言自己並不是個高調的人，告白喜歡低調一點，必須要在私密的空間，這部份跟葉梓潔很像，所以當葉子杰在畢業典禮公開告白時，江齊笑說：「葉梓潔也只能用『有病才會喜歡你』回應他了。」