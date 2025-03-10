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孟耿如道歉並關閉所有社群 稱黃子佼不會也不該復出

記者陳慧貞／綜合報導
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孟耿如(右)坦言黃子佼不會再出現在大眾視野。（取材自臉書）
孟耿如(右)坦言黃子佼不會再出現在大眾視野。（取材自臉書）

黃子佼近日被週刊直擊一家三口在連假期間享天倫之樂，對照先前他涉及性騷醜聞，引發大批網友反感，連妻子孟耿如參演的「我們與惡的距離2」都遭到網友抵制，要求劇組將孟耿如的戲分刪光，引發諸多爭議。對此，孟耿如在社群發長文，除了針對被媒體曝光家人照所引發的風波致歉外，關於傳聞黃子佼將復出，她也做出回應：「我認為黃先生不會、也不應該再出現在公眾視野中。」

黃子佼2023年捲#MeToo風波，去年還被查出持有未成年不雅片，遭一審判刑8個月，如今又被民眾發現他一如既往出遊且燦笑，遭外界抨擊「無悔意」引發議論。對此，孟耿如表示，「黃先生做了錯事，傷害了許多人，事發第一時間，我錯愕惶恐不可置信，身為妻子及孩子的母親，當下只想到以家人身分發聲，卻做出一些急切及不適切的發言，想再度為當時有欠思考造成的傷害，及受傷的所有人致歉」。

對於傳出黃子佼可能復出，孟耿如坦言理解外界的疑慮與擔心，明確指出黃子佼無復出計畫，她也不支持，身為母親也是公眾人物，她必須以自肅及反省的態度生活，並稱已陸續結束或暫停個人經營品牌，且將於1天後無限期關閉所有社群帳號，「不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省，將時間與心力專注於守護女兒的教育與成長」。

黃子佼 性騷

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