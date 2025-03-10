江祖平辭演願望？黃少祺闢謠：她在閉關
台灣演員黃少祺、江宏恩、江國賓等出席三立八點台劇「願望」粉絲見面會，日前飾演黃少祺老婆的江祖平在社群發文透露自己「暫時」消失劇組，不料被傳出「故意辭演、裝病不演」，相關謠言傳得滿天飛，對此，黃少祺揭露好友目前閉關中，雖不知後續劇情如何發展，但江祖平應該會回歸，一切還是得看劇組如何安排。
江祖平先前在劇中演出一幕開車衝進房屋引發爆炸的戲分後，即暫離開劇組閉關休息，她上月即發文不滿遭「某某」造謠，關於「裝病不演」自己竟渾然不知，並指對方「不要亂說話」。被問江祖平，黃少祺透露，過年前有跟江祖平聯繫，「她跟我們都很好，我們也都滿關心她的，她現在在休息閉關中」。對於是否回歸，黃少祺也坦言江祖平「應該會回歸」，但劇情如何發展，還是要看劇組怎麼安排。
見面會中，演員們分享拍攝趣事，江國賓在戲裡被羅巧倫色誘，有回羅巧倫穿了一件連帽羽絨衣，帽沿圍了一圈毛，江國賓一回頭就笑像「狐狸」，更爆料何依霈與龍語申夫妻同檔拍戲曬恩愛，他舉例有次在廁所聽到兩人的可愛對話，竟連老婆放屁都用「PUPU」形容，夫妻連上廁所都沉浸在兩人世界，讓江國賓尷尬至極，不知該出去還是待在原地。
上一則
觀影說劇╱詹懷雲挨巴掌仍告白 被回有病才會喜歡你
下一則
FB留言