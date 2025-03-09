黃子佼露燦笑被傳復出？妻孟耿如道歉回應「不再出現」

孟耿如去年客串影集，但已一年未公開露面。(本報資料照片)

黃子佼 近日被周刊直擊一家三口在連假期間享天倫之樂，對照先前他涉及性騷 醜聞，引發大批網友反感，連妻子孟耿如參演的「我們與惡的距離2」都遭到網友抵制，要求劇組將孟耿如的戲份刪光，引發諸多議論．對此，孟耿如9日在社群發文，開頭先對媒體曝光家人照所引發的風波致歉，關於傳聞黃子佼將復出，她也稱：「這段時間大家的聲音我都接受，我理解大家對黃先生復出演藝圈的疑慮及擔心，他並沒有復出的計畫，我也不支持。我認為黃先生不會、也不應該再出現在公眾視野中。」

孟耿如發文如下：

近日媒體曝光我及家人的照片所造成的紛擾及討論，我深深抱歉這段時間所造成的所有傷害。

黃先生做了錯事，傷害了許多人，事發第一時間，我錯愕惶恐不可置信，身為妻子及孩子的母親，當下只想到以家人身分發聲，卻做出一些急切及不適切的發言，想再度為當時有欠思考造成的傷害，及受傷的所有人致歉。

這段時間大家的聲音我都接受，我理解大家對黃先生復出演藝圈的疑慮及擔心，他並沒有復出的計畫，我也不支持。我認為黃先生不會、也不應該再出現在公眾視野中。我深刻認知到自己不只身為母親，同時也是公眾人物，必須以更加自肅及反省的態度生活。

我個人經營的品牌都已陸續於去年底至今年結束及暫停，或完成經營權的轉讓，偶有的無償冥想及分享課程也都已暫停，我知道這些是遠遠不夠的，我將會於一天後無限期關閉所有的社群帳號，不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省，將時間與心力專注於守護女兒的教育與成長。