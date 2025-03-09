黃子佼一家3口出遊同框 孟耿如新戲「與惡2」遭抵制

孟耿如去年客串影集，但已一年未公開露面。(本報資料照片)

台灣藝人黃子佼 2023年因Me Too事件爆發退出幕前，之後被查出購買持有未成年性影像，與孟耿如夫妻倆都關閉臉書。今年孟耿如恢復發文且動作頻頻，除了分享畫作和日本 旅遊，因提供平台學英文業務窗口連結，遭疑開始接業配。接著在黃子佼、孟耿如一家三口出遊模樣曝光後，網友怒火這些天已往孟客串影集「我們與惡的距離2」延燒，連該劇男主角周渝民的粉專都出現「抵制觀看」。

黃子佼因持有未成年性影像，被判有期徒刑八個月，可上訴。鏡週刊日前刊登黃子佼、孟耿如帶孩子「天倫之樂」畫面，吹哨者Zofia寫道：「既然壞人沒有活得苟延殘喘，那我們更要過的幸福美滿，給所有需要被擁抱的女孩們。」

知名網紅「德州 媽媽沒有崩潰」也接連發文，她先指黃子佼去年初已準備復出，後則詳解所謂「禍不及妻兒」，指的是黃子佼被判刑，孟耿如沒犯罪，所以沒被判刑，但質疑孟當初力挺老公、淡化罪行」，認為兩人是「巨大利益共同體」，各方面都深深綁定，「沒有道理營利時要大眾課題分離」。

由於孟耿如去年曾客串「我們與惡的距離2」，網友們表示明知這是一部好戲，但只要有她演就拒看，怒火一路燒到公視、製作公司大慕影藝，男主角周渝民也沒躲過。但有人認為要留條路「沒必要誅連九族吧」、「她只是個媽媽，為了孩子想生存下去，何必落井下石」。

目前相關單位尚未回應，孟耿如這兩天已關閉社群留言功能。