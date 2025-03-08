王淨透露小祕密 笑稱愛幫男友曹佑寧「擠痘痘」

王淨剛過完27歲生日，情人節會跟男友互送禮物。（圖／聯合報讀者提供）

王淨出席品牌發布會，受訪時透露與男友曹佑寧會互用彼此的保養品，她更自爆幫曹佑寧擠痘痘：「我喜歡幫人家擠，我覺得我算是還滿厲害的！」

日前王淨在IG上發出自己長鬍子的貼文，現場受訪時她笑說，從小到大都有一直長鬍子的習慣，那天發現自己的嘴唇上好像有一些陰影在，才發現忘了刮鬍子。

另外，王淨最愛的好萊塢 男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）近期也留起鬍子造型出席各大典禮，她笑說自己最近在拍戲和世界太脫節，因此還沒有看到男神的新造型：「我最近都在劇組拍戲，張開眼睛就是在片場裡。」

2月剛過27歲生日得王淨表示，近期才知道有一首歌叫「輕熟女27」，忽然驚覺自己已27歲。至於下周即將到來的白色情人節 要如何度過？她笑說正在拍戲不在台北，但會與曹佑寧互送小禮物。

最後，被問到王大陸 近期捲入的負面風波，王淨坦言與王大陸並不認識，「我的智慧無法回答這麼艱澀的問題」。至於平常自己有叫車的習慣嗎？王淨笑說：「會呀，不然就是坐劇組的車，我最近比較常搭劇組車啦。」