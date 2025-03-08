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鬆口16年男友已分手 梁家榕自曝情變內幕

記者趙大智／綜合報導
梁家榕（左）和伊正在「火車來去」演夫妻。（記者王聰賢／攝影）
梁家榕（左）和伊正在「火車來去」演夫妻。（記者王聰賢／攝影）

53歲的台灣女演員梁家榕昔以花系列「太陽花」惡女「趙士芬」走紅，隨後轉戰本土劇，先前曾透露左肩不能動、顏面神經失調，和劇中老公伊正出席華視、公視台語台「火車來去」宣傳活動，鬆口已跟交往16年男友分手4年。

梁家榕等於人生最精華歲月都給這段感情，她以「世事難料」形容感情斷線的心情，指對方因工作之故要到大陸，有點像「火車來去」苦苦守侯離家12年的伊正，聚少離多，當然爭執也變多，身為處女座的她又習慣冷戰，雙方無預警之下分手，4年至今已未聯絡。

一旁的伊正掐指一算，不禁感嘆：「妳的21世紀都給這個人了。」梁家榕說，30歲前就明確知道自己不會結婚，「我責任感很重，投入家庭會沒有自己，也不適合生小孩，會成為操心過度的媽媽」。

孤身一人，生病時是否特別孤單？梁家榕透露疫情期間的確感到孤單，調養身體時也開始養貓，目前積極復健，近3年已慢慢變好，「很怕命都沒了，什麼都划不來，所以休息2年，現在盡量不工作，早睡早起，自己下廚」。

梁家榕現在不會特別想找對象，年紀大了，總覺得還要重新認識適應很累，但也不排斥有緣人出現，相信人生的劇本都是寫好的，該出現就出現。

伊正坦言本想打槍梁家榕「不婚不生」念頭：「因為我一開始也不想結婚，但你永遠不知道上天派來的天使何時會到來。」像他之前曾和圈內人交往，心裡想著接下來「絕對不要再找圈內人」，結果現任太太（圈外人）就出現了。

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