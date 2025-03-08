台日韓明星報喜 馬力歐迎2寶 石原聰美、李荷妮懷2胎

馬力歐抱著兒子開心報喜。（取材自臉書）

台日韓演藝圈不約而同傳出喜訊，53歲的馬力歐升格當二寶爸，老婆順利生下兒子「卜大萬」；38歲的石原聰美做人成功懷上第2胎，42歲的李荷妮也順利懷孕，準備迎接第2個孩子報到。

馬力歐與小11歲妻子2017年結婚，兩人婚後生下女兒卜蜜。他們為了第2個孩子做了不少努力，去年成功如願，如今兒子卜大萬如期在3月準時報到，讓馬力歐開心拍下父子合照，與粉絲們分享：「卜大萬，生日快樂。」

石原聰美2020年10月宣布閃婚圈外男友，強調對象是一般男性，2022年兩人升格當爸媽，7日宣布懷上第2胎，預計夏天迎接寶寶誕生，為此計畫3月開始休產假。她33歲時嫁給上班族老公，生下第一個孩子後休息2年，重新復出演戲，去年新作才在Netflix 播出。

今年38歲的她沒有被年紀和工作限制，成功懷上二寶，經紀公司表示，她會按照行程出席3月14日的日本 電影學院獎頒獎典禮，固定主持NHK的節目則會暫時請假，未來會視身體狀況與醫師的建議，再決定復出時間。