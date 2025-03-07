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清空IG只留方大同 葛仲珊慟：我多愛他

記者林士傑／綜合報導
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葛仲珊(左)不捨方大同病逝。(取材自Instagram)
葛仲珊(左)不捨方大同病逝。(取材自Instagram)

方大同猝逝令人震驚，粉絲兼好友葛仲珊一度痛苦到無法言語，她刪光IG發文，只留下與方大同的相處點滴，並分享了10個跟大同的回憶，她不捨地說：「我們的回憶我會珍惜一輩子，你的光，我也會盡量維持，幫你和方媽媽完成更多的夢想。」

葛仲珊到台灣發展之後深受方大同啟發，開始嘗試創作華語歌曲，第一次到小巨蛋就是朝聖方大同演唱會，叫她更興奮的是兩年後在小巨蛋從方大同手中領到金曲新人，「他唸出我名字的那刻，得不得獎已經不重要了，重要的是終於能見到啟發我的人，並擁抱他、親自跟他說我多愛他！那一瞬間感覺是宇宙安排的緣分」。

原先是平行線的兩人從此有了交集，葛仲珊開始跟方大同合作寫歌、搭檔演出，私下也會找時間相聚，相互交換靈感，紐約、台北、香港都有共度的時光，顯見交情甚好。她說先前自己陷入低潮，方大同除了傳訊關心，同時分享創作作品給予鼓勵，在方大同生病時，雙方一起寫出單曲「Simple」，她說：「我們的靈魂連結和友情是我生命中獨一無二的，失去他像失去了自己的一部分。我相信很多愛他的人也和我有一樣的空虛感。」

方大同這五年來積極對抗病魔，無奈天妒英才，他在上月21日病逝，葛仲珊知道他的病況，但始終認為會順利康復，獲知噩耗後非常難過，「他的謙遜、同理心、純粹與善良是我最欣賞他的地方，也讓我希望能成為像他的樣子。因為你的存在，我在黑暗中看見光；因為你的音樂啟發，我敢嘗試」。

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