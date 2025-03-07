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3大學生「鬼打牆」 台灣山林禁忌登大銀幕

記者廖福生／綜合報導
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故事從劉以豪(左一)、袁澧林、曹佑寧飾演的登山社好友上山迷路後展開，揭開山林中的恐怖禁忌。(圖／威視電影提供)
故事從劉以豪(左一)、袁澧林、曹佑寧飾演的登山社好友上山迷路後展開，揭開山林中的恐怖禁忌。(圖／威視電影提供)

由劉以豪、袁澧林、曹佑寧合演的驚悚電影「山忌 黃衣小飛俠」正式定檔6月6日，並同步釋出前導海報與預告。本片改編自台灣真實靈異事件「黃衣小飛俠」，故事講述三名大學生登山探險時，遭遇宛如「鬼打牆」般的離奇現象，揭開山林中的恐怖禁忌。

「黃衣小飛俠」是早於「紅衣小女孩」之前，台灣流傳長達近50年的真實山林靈異傳說，最早從70年代的山屋管理員親身經歷開始口耳相傳，登山客親身遇見黃色身影的事件層出不窮。據傳，在台灣多處山區，登山客曾目擊身穿黃色雨衣、頭戴斗笠的神秘身影，祂時而隱沒於樹林間，時而現身於濃霧之中，行蹤詭譎難測，更令人不寒而慄的是，凡是與祂對視或跟隨指引的人，往往會迷失方向，甚至永遠消失於山林之中。多年來，這個傳說在登山界廣為流傳，成為台灣最駭人的禁忌之一。

而前導海報中，一位身穿汙損黃色雨衣的身影靜立於幽暗森林，帽簷下漆黑的臉孔散發出讓人不寒而慄的氣息。仔細一看，更發現雨衣頭部竟呈現180度扭轉，詭異姿態令人毛骨悚然。在前導預告中，除了早先公布的劉以豪、袁澧林、曹佑寧三位主演外，還驚喜出現許久未登大銀幕的女星陳孝萱。

首次挑戰驚悚題材的劉以豪坦言，私下幾乎不看恐怖片，但為了演出仍強迫自己看完導演的指定片單，他笑說：「我會把聲音轉到最小，全程遮著眼睛從指縫看完。」問及接演原因？劉以豪透露因為劇本實在太特別，更是他從未嘗試過的挑戰。

自認對聲音特別敏感的袁澧林則透露，完全不敢進戲院看恐怖片，卻為了角色在短短兩、三周間惡補多部驚悚電影，導致身心大受影響，但一直很想挑戰商業片的她開心直呼：「恐怖片完完全全回應我的呼喚 」。

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