張鈞甯重返台劇 讚越南影帝八塊肌養眼

連炳發（右）和張鈞甯劇中擦出火花，戲外也相處愉快。(記者沈昱嘉／攝影)

張鈞甯暌違四年重返台劇 ，日前和越南 影帝連炳發出席「化外之醫」首映會，她含蓄讚他八塊肌很養眼，「有場戲要替他上半身傷口塗藥，覺得很不平整」；張鈞甯2022年因砸6016萬元(台幣，以下同)購入「藥華藥」256張獲封「女股王」，近日因私募閉鎖期結束拚Q2上市，她被指至少獲利1億元起跳。

無論是股票還是導演男友柯汶利，張鈞甯明顯擔心模糊焦點不想多談，對於股神封號她說：「誤會大了！不要聽信江湖傳言，有很多不能說的祕密。」提及希望「化外」第二季不要太久，被疑「要結婚了嗎」時秒回「並沒有」；至於柯導有無看劇，則答：「會把預告貼給大家看。」

連炳發被製作人湯昇榮形容是「劉德華加梁朝偉混合體」，當初為接「化外」還推掉HBO影集邀約。他雖然身形不高，但演技和外表兼具，重點是個性開朗活潑，當天片花播出後，緊接著是越南粉絲在百貨公司抖內力挺他的影片，可見受歡迎程度，劇中演護理師的蔡亘晏（爆花）跟大家一樣讚嘆「發哥」的IG很好看，在張鈞甯誇他的胸肌凸起不平整後，她意有所指的說出金句：「人生不容易，總是要走一些崎嶇的路。」

「搖滾教父」黃大煒不但為戲寫片尾曲，還獻出台劇處男秀，坦言是女友Vicky離家出走五次逼來的，他當著導演面前說：「不知道要謝謝還是罵人，好不容易背好英文台詞，到了現場要我改講廣東話！」也提到方大同過世「很傷心，他那麼年輕」，希望大家多聽他的音樂。

楊一展增胖八公斤，講新加坡 腔英文十分逗趣；許安植被「侏羅紀世界」女主角啟發，穿高跟鞋狂奔；夏騰宏全劇跑不停，特地參考湯姆克魯斯和威爾史密斯的跑步影片，就是擔心跑到嘴巴開開不好看。