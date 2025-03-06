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蕭淑慎突與小15歲丈夫切割 夫喊「家醜別外揚」

記者趙大智／綜合報導
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蕭淑慎（右）和老公梁軒安結婚7多年又現爭端。（圖／中天提供）
蕭淑慎（右）和老公梁軒安結婚7多年又現爭端。（圖／中天提供）

48歲蕭淑慎和小15歲老公梁軒安結婚7年多，她突然發文切割：「以後不管是我蕭淑慎惹事，還是梁軒安亂整，誰搞事請找誰！」表示受夠兩人再被綁在一塊，但彼此仍是夫妻。由於梁軒安去年陸續被曾姓女子、女歌手Rina控性侵，是否又捅什麼新婁子？

梁軒安回應本報系聯合報：「我不會質疑她的做法或想法，身為她的丈夫，就是保護她、照顧她、支持她，就像前陣子我的事情，她也是一直支持我，無論高山低谷，就是夫妻，想法是一致共識的。請給我們夫妻多多鼓勵。」

那蕭淑慎為何突然暴走？梁軒安提到她就是抱怨「外面的人又說我們誰靠誰」，這其實已是夫妻多年來不停面對的狀況；她文發出去後，他問：「Baby，為什麼要寫這些，家醜不外揚啊。」結果她回：「沒有啊，我就這樣子。」他也只能說：「Ok，發了就發了，那如果下次要發，可以通知我一下嗎？」

至於有無債務狀況，他也否認。對於去年的官司，梁軒安表示「不起訴」，也還在評估要不要提告，「如果真的有事，我老婆還會挺我嗎」？外傳他倆已分房多年早無夫妻之實，梁軒安無奈表示：「她有精神狀況，得癌症又碰上更年期，這真的沒辦法。」隨後又補充外界解讀為「切割」會造成誤會，認為蕭淑慎只是想要杜絕造謠而已。

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