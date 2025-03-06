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王大陸「那股狠勁」 王父曾揭是美國軍校練的

記者陳穎／綜合報導
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王大陸形象一落千丈。（本報資料照片）
王大陸形象一落千丈。（本報資料照片）

王大陸涉逃兵、假造病歷等嫌，又被查出涉嫌教唆富二代友人找人痛毆Uber司機，最後以台幣500萬元(約15.2萬美元)交保。王大陸一連串失控行為，讓身家上億的王爸爸非常失望，據悉父子感情一直不睦，王大陸還曾為了女友要打爸爸，這次事件讓王爸爸失望透頂，拒絕對外回應切割兒子。有網友挖出王大陸與父親王台慶受訪的畫面，只見王父曾勸告他，「生活要檢點一點」，引起網友熱議。

王大陸是演藝圈有名的富二代，王爸爸王台慶是身家上億的骨董收藏家，對兒子期望很高，但王大陸從小就不愛念書，爸爸求好心切在2015年把他送到美國紐約報名軍校磨練。 一段「爸爸曾勸王大陸生活要檢點」的影片在微博瘋傳，影片是王大陸演出「我的少女時代」中的小混混「徐太宇」走紅後拍的。

王爸爸邊笑邊誇讚王大陸很爭氣，並談到花了好多心思讓王大陸到美國讀軍校，「所以他這次電影為什麼演得好，那個帥勁、那個狠勁，他是在美國軍校裡面訓練出來的」。王父也曾勸告王大陸，外面的壞毛病千萬不要學、演藝圈是個大染缸，「你要注意很多事情，你還年輕」、「生活上你要檢點啊」。

王大陸從小個性火爆，和爸爸相處也常起衝突，2011年王大陸年僅20歲時，和大10歲的上海美女刑珮宸交往，王台慶無法接受這段戀情棒打鴛鴦，王大陸氣憤不已，為此還和父親爆發激烈衝突，衝過去抓他衣領，還撂話要到國父紀念館單挑，讓王媽媽嚇到大哭。

王大陸 微博

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