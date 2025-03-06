王大陸黑歷史多 被爆舌吻已婚女導 揩油女星

王大陸(前左)和陳玉珊曾傳緋聞。（本報資料照片）

王大陸 因逃兵、教唆打人形象一落千丈，他的演藝圈之路其實有不少爭議，他以電影「我的少女時代」暴紅，當時和已婚導演陳玉珊竟爆出緋聞 ，兩人還鬧出舌吻風波。他在成名後又和偶像劇教母柴智屏鬧出合約糾紛，也曾被踢爆讀書時在學校耍特權。

王大陸當年因憑「我的少女時代」一夕成名，當時不只裸泳慶功，還公主抱已婚導演陳玉珊，還被爆料，王大陸在電影慶功宴上，當著陳玉珊老公的面舌吻10秒，讓全場的人都超尷尬，事後陳玉珊寫了2千字信澄清。

王大陸更曾是偶像劇教母柴智屏旗下藝人，沒想到人紅後就過河拆橋，宣稱在柴智屏公司受到不平等對待，雙方還召開記者會揚言對簿公堂，最後王大陸自己花950萬違約金解約贖回「自由身」。

隨著逃兵事件，黑歷史也被挖出。他曾在2017年拍攝一部古裝劇「狼殿下」，但壓了3年多直到2020年才見光播出。王大陸當時和女主角李沁為宣傳上很多綜藝節目，有一個從後環抱李沁的橋段，李沁似乎被王大陸突如其來的動作嚇到，表情明顯不自然也有抗拒的意思，網友紛紛怒指王大陸是吃豆腐、伸鹹豬手。而他當時在劇中和李沁也有吻戲，激烈又霸氣的吻讓李沁的嘴都變形，李沁在受訪時就曾說和王大陸拍吻戲簡直「像在拔罐」。