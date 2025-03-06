跟木箱「親熱」 李銘忠：尷尬戲前3名 一喊卡就狂笑

李銘忠在「死了一個娛樂女記者之後」扮演反派大魔王。（記者沈昱嘉／攝影）

李銘忠在「死了一個娛樂女記者之後」對多名女性伸出魔掌，其中一場「硬上」王真琳橋段，他竟是對著木箱動作，獲封新一代「空幹王」。露面受訪時，李銘忠承認，當攝影師突然扔個木箱給他時十分傻眼，當下角色上身耍狠回：「你耍我？」

不過，李銘忠坦言不用碰到王真琳讓他鬆口氣，跟木箱親熱是個不錯的借位方式，只是這絕對是出道數十年以來排名前3的尷尬戲。拍攝時他有部分清場，將尷尬減到最低，一喊卡就狂笑，「我感覺到周圍的人都不敢笑，我笑之後大家都跟著笑」。

只是除了被潘慧如坐大腿磨蹭外，李銘忠拍親熱戲幾乎都借位。由於他去年跟交往10年的圈外女友Jess結婚，是否擔心她吃醋？李銘忠否認：「老婆認識我之前，已知道我的演員工作，也會看我的劇本，不會介意。」反而覺得親密戲「沒必要來真的」。

另有場戲李銘忠跟柯淑勤有親密鏡頭，柯突然加戲，把手指伸進他嘴裡，他坦言對方氣場本就強大，這樣一來當場嚇到出戲，隨後才回魂。另馬力歐在招待所「自摸」場面也引起網友熱烈討論，對此李銘忠大笑：「他怎麼可以演得這麼自然！」認為如果換自己演會比跟木箱更尷尬，也提到馬力歐其實私下非常安靜，反差極大，認為演員這樣毫無保留的演出讓人讚嘆。