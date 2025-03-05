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川普國會演說當下 指定倖存者是「他」 躲遠處安全看直播

上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

61歲曹啟泰自爆大年夜中風 以為再沒機會寫字了

記者葉君遠／綜合報導
曹啟泰在直播中揮毫寫下「鄰交」兩個字。(影片截圖)
曹啟泰在直播中揮毫寫下「鄰交」兩個字。(影片截圖)

今年61歲的曹啟泰，直播寫毛筆字，外表看來無異狀，但邊寫邊透露，他今年大年夜裡中風，「本來過年前寫毛筆說不定是最後一次，沒想到還有這一次，賺來的就好好寫，我買了100支筆，結果用的還是當年同一支，鞋子是老的好，筆也是，它應該可以寫到我這一生最後一次寫字」。

他邊寫邊感嘆，以前工作室在台北華山路口的老洋房，如今窩在小小侷促的工作室，心中想寫陋室銘，房子不用大，有龍則靈，而且這是中風之後第一次寫字，原因是欠人的墨寶必寫還上，最後他寫了「鄰交」兩個字，要送給鄰居朋友。

他嘆，一定要記得常常有機會就拿筆寫字，「不一定寫毛筆，但是你要，有機會就寫字，不然筆畫順序就會忘，因為我們現在打字的多，語音輸入的多，什麼拼音的多，最後字什麼結構你也忘了，這有點可惜。」至於他揮毫寫下的「鄰交」，他喃喃自語說，「近悅遠來，遠親近鄰，遠交近攻，這是送給一個特別的朋友。」

他說，一般人寫「上善若水、海納百川、寧靜致遠，這就有點俗了，一定要有變化，有獨特性，不能寫別人的名字，上面落款寫啟泰，掛在家裡，那一定很俗。」他說特別紀念今年2月，「寫的跟過去的書法不一樣，我沒練也沒學，筆拿起來就寫」。

曹啟泰說，接下來他會直播寫字，要賣錢的，「你要嗎，但價錢還沒定，先到先得，我們搬到這裡一年多了」，落款啟泰，「這筆曬了一年，狀態比原來好耶，保養過哦」。

多年前他是台灣知名男主持人，2000年參演民間全民電視公司單元劇「男人天堂」還入圍第35屆金鐘獎電視金鐘獎男主角獎。2004年決定移居上海。兩年後被中國大陸「新周刊」評選為「最佳創富節目主持人」，2010年擔任上海世界博覽會汽車館總導演，並使該館獲得四項大獎。

最近一次大活動，是2022年4月上海封城期間，他發布公益歌曲「明天會更好」2022版，與伍思凱、辛曉琪、任賢齊、游鴻明、丁噹、李泉、李建復、張衛健、李志希、李志奇、弦子、巫啟賢與女兒巫詠歡、劉雪華、夏玲玲等47位藝人共同演唱。

曹啟泰在直播中揮毫，自喻是「畫字」謝謝鄰居。(影片截圖)
曹啟泰在直播中揮毫，自喻是「畫字」謝謝鄰居。(影片截圖)

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