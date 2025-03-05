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川普國會演說當下 指定倖存者是「他」 躲遠處安全看直播

上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

「地球人都找不到」巫啓賢曝恩師劉文正近況：他瀟灑轉身

記者李姿瑩／綜合報導
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巫啓賢(左)、曾國城是明星高球隊元老。(圖／adidas Golf提供)
巫啓賢(左)、曾國城是明星高球隊元老。(圖／adidas Golf提供)

影視歌傳奇巨星劉文正2023年被前經紀人夏玉順爆出烏龍死訊，震驚海內外，他的子弟兵巫啟賢對恩師行蹤，笑稱「地球人應該都聯絡不到他」，因為在他印象中，劉文正這30幾年應該跟圈內99.9%的人都沒有聯繫過。巫啓賢只能說劉文正有自己的人生選擇，「他很瀟灑轉身，不曉得是不是在美國，那我們就是完全祝福」。

巫啟賢當年為了歌手夢，離開家鄉馬來西亞來台灣發展，劉文正對他開出發音咬字必須清晰、注意形象、不能緋聞纏身三條實際條件。劉文正演過「燃燒吧！火鳥」、「卻上心頭」等無數經典電影，也有「三月裡的小雨」、「閃亮的日子」等廣聞流傳好歌。不過他在1991年急流勇退，低調赴美定居，雖曾有人曾在量販店見過他，但他行蹤成謎幾乎沒人可聯繫到他。

劉文正的前經紀人夏玉順在2023年2月對媒體發布，他已於2022年11月12日生日前心肌梗塞病逝於美國拉斯維加斯，但不料短短24小時不到，夏玉順又改口劉文正是詐死，整起烏龍事件鬧得滿城風雨，包括影視界及名嘴群起批評夏玉順的作為很不道德。

巫啓賢在演藝圈的好人脈，號召藝人曾國城、小禎、佩甄、王靜瑩等明星組高爾夫球隊巫啓賢說，原本演藝圈裡愛打高爾夫球的藝人就很多，他萌生組隊念頭後，得到曾國城、侯昌明大力支持，期待透過運動愛好體現明星的價值，同時也可以實現公益的目標。

劉文正沉寂多年，大家都不知他近況。(本報資料照片)
劉文正沉寂多年，大家都不知他近況。(本報資料照片)

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