「地球人都找不到」巫啓賢曝恩師劉文正近況：他瀟灑轉身

巫啓賢(左)、曾國城是明星高球隊元老。(圖／adidas Golf提供)

影視歌傳奇巨星劉文正 2023年被前經紀人夏玉順爆出烏龍死訊，震驚海內外，他的子弟兵巫啟賢對恩師行蹤，笑稱「地球人應該都聯絡不到他」，因為在他印象中，劉文正這30幾年應該跟圈內99.9%的人都沒有聯繫過。巫啓賢只能說劉文正有自己的人生選擇，「他很瀟灑轉身，不曉得是不是在美國，那我們就是完全祝福」。

巫啟賢當年為了歌手夢，離開家鄉馬來西亞來台灣發展，劉文正對他開出發音咬字必須清晰、注意形象、不能緋聞 纏身三條實際條件。劉文正演過「燃燒吧！火鳥」、「卻上心頭」等無數經典電影，也有「三月裡的小雨」、「閃亮的日子」等廣聞流傳好歌。不過他在1991年急流勇退，低調赴美定居，雖曾有人曾在量販店見過他，但他行蹤成謎幾乎沒人可聯繫到他。

劉文正的前經紀人夏玉順在2023年2月對媒體發布，他已於2022年11月12日生日前心肌梗塞病逝於美國拉斯維加斯，但不料短短24小時不到，夏玉順又改口劉文正是詐死，整起烏龍事件鬧得滿城風雨，包括影視界及名嘴群起批評夏玉順的作為很不道德。