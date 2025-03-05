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42歲穩交不婚 張鈞甯凍卵卻被告知不夠用…反應絕了

記者趙大智／綜合報導
張鈞甯自曝雖已凍卵，卻被告知不夠用。(本報資料照片)
張鈞甯自曝雖已凍卵，卻被告知不夠用。(本報資料照片)

42歲女星張鈞甯與導演男友柯汶利穩交至今未婚頭，雖已凍卵，卻被告知不夠用，邊感嘆邊也認命：「這年紀不會太好，要受精卵才有用。」結論是「算了啦」，完全不著急，唯一確定的是絕不會隱婚。

張鈞甯「旺夫」，柯汶利的才華再次被看見，兩人合作的電影「默殺」在中國賣破61億台幣，事業愛情兩得意，柯汶利顯然已獲得張家認同。面對外界老是追問婚期，張鈞甯形容自己「佛性」，雖然目前還沒打算踏進人生下一階段，但也不說死：「誰知道突然哪一天發生什麼事？」

柯汶利去年曾大方表示跟張鈞甯「以結婚為前提」在交往，但事後張鈞甯卻說「心力放在公司及電影製作」。今年也依舊不鬆口，表示雙方一直都有工作，目前沒有結婚計畫，更不會偷偷結婚：「這個要查很容易吧。」

前陣子蔡岳勳和于小惠的20歲愛女蔡牧霏宣布出道，曾演過「白色巨塔」、「痞子英雄」的張鈞甯特別有感，說：「牧霏很可愛，很小的時候就被抱到片場，很羨慕她，在她身上看到很大的父愛。」

張鈞甯看了最近蔡牧霏的照片，還傳訊息給蔡岳勳，覺得牧霏長得像韓星金高銀；蔡岳勳笑回「好像有一點」，讚美金是很好的演員，在電影「破墓」表現很厲害。張鈞甯當年也在20歲左右出道，相較於蔡牧霏的沉穩，她覺得「我在那年紀做什麼都緊張」。至於是否以前輩立場給建議，則說：「牧霏很成熟，很知道要什麼，我為什麼還要以長輩立場去給她意見呢？」

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