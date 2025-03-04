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孫協志宣布再婚夏宇童 前妻韓瑜反應曝光

娛樂新聞組／綜合報導
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孫協志(右)和夏宇童登記結婚。(取材自臉書)
孫協志(右)和夏宇童登記結婚。(取材自臉書)

台灣男星孫協志和小11歲的夏宇童穩定交往六年，雖兩人平常以「好朋友」互稱，但戀情早已是公開秘密，孫協志3日在社群無預警官宣「從今天開始，童協不再只是好朋友！」證實兩人已於昨天登記成為夫妻，孫協志經紀人說，孫協志沒有求婚，兩人登記結婚是順其自然的過程，目前也沒有規畫要辦婚禮。

孫協志和韓瑜有段四年的短命婚姻，就在兩人離婚邁向第10年之際，孫協志和夏宇童修成正果，韓瑜聽聞對方再婚，透過經紀人表示「沒有回應」。

孫協志和夏宇童雖從未公開認愛，但兩人的甜蜜互動早已說明一切，孫協志浪漫寫下：「過去，我們之間有愛情的浪漫、友情的自在，而現在，更添了一份家人的羈絆與責任。2025年的某一天，清晨醒來，隨手翻開行事曆，目光停在3月3日——這個日子簡單又可愛，彷彿雙手比出兩個OK，象徵著無論遇到任何困難，無論是晴天還是雨天，一切都會OK！所以我們決定選在這天登記。」

孫協志接著表示：「未來的日子裡，無論大雨滂沱或陽光普照，只要我們彼此相伴，再加上NiNi的陪伴，我們相信，什麼都能迎刃而解，一切都會OK！特別感謝NiNi的到來。」NiNi是兩人一起養的愛犬，是否已有愛的結晶？孫協志經紀人否認：「沒有啦」。

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