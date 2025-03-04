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立威廉寵10歲愛女 慶生遊杜拜九天騎駱駝

記者陳慧貞／綜合報導
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立威廉(右)帶女兒到杜拜旅遊，飛越沙漠超嗨。(圖／吳孟縉提供)
立威廉(右)帶女兒到杜拜旅遊，飛越沙漠超嗨。(圖／吳孟縉提供)

男星立威廉早期拍攝偶像劇「天國的嫁衣」、「綠光森林」，王子形象深植人心，2014年他與老婆Joyce結婚，夫妻育有一女，一家三口目前定居新加坡。日前適逢寶貝女兒Harper的10歲生日，夫妻倆帶著女兒到杜拜旅遊，父女在沙漠中騎駱駝、玩越野車，還到169層樓高的哈里發塔留下美好回憶，也是他送女兒的珍貴禮物。

熱愛旅行的立威廉，在女兒八個月大起，幾乎年年帶妻女、媽媽出國好幾趟，今年Harper滿10歲了，他先前問過女兒希望到何處旅遊，聽聞女兒想騎駱駝，於是安排了這趟杜拜行，他事前做功課，杜拜夏季長又悶熱，冬季舒適、乾燥和晴時多雲，最適合旅遊。

立威廉一家三口安排杜拜九天行，看肚皮舞、沙漠觀星，10歲的Harper騎越野車馳騁於沙漠間，頗有天地之大任遨遊的暢快，擁有四國混血的立威廉因五官輪廓深，戴上阿拉伯男人傳統頭巾，乍看頗似當地人，只差沒蓄鬍，立威廉笑說：「不會啦，他們還是分得出我是觀光客。」

有懼高症的立威廉，登上世界第一高樓哈里發塔，看到腳底下透明玻璃腿就發軟，和女兒躺在玻璃上拍照，立刻火速離開現場，女兒倒是滿場飛，開心得不得了。

立威廉帶妻女周遊列國，算一算女兒小小年紀已去過澳洲、日本等10個國家，比起買禮物滿足孩子的物質慾望，他更希望透過旅行，讓孩子打開視野、體驗異國文化、擁有世界觀，也不忘提醒女兒，「我希望她了解不是每個孩子都能像她那麼幸福，旅行同時也是學習，所以更要珍惜爸媽給她的愛。」

由於立威廉早早就買房當包租公，目前在新加坡擁有一棟百坪別墅自住，還有兩間樓房，坐擁三房當億萬富豪，之所以沒幫女兒買房的原因，他說：「反正將來都是她的。」理財規畫務實有效率。

新加坡 澳洲 觀光

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