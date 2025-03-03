不只7歲兒曝光 周董幫女兒剪頭髮「好有愛」 衝微博熱搜
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台灣藝人周杰倫和妻子昆凌在2015年結婚，婚後育有2女1子，7歲兒子Romeo跟著爸爸一起學打網球。昆凌近日在社群曬出和兒子的合照，開心宣布兒子奪下網球比賽冠軍消息，夫妻倆比自己拿冠軍還開心、驕傲。
周董私下愛打網球，跟老婆昆凌常飛到各地觀賞網球比賽，曾與球星費德勒同框，當時周董發文吃醋表示「當Hannah跟Roger聊起網球的時候，我好像局外人一樣，哈哈，哥以後要開始打網球了」。
周董、昆凌夫妻倆說兒子Romeo打網球的英姿不輸專業選手，而且Romeo靠技巧調動勝出，讓周董非常驕傲，這回出賽奪冠，昆凌直讚是本周最亮眼的好消息，透露兒子已經放話要當第2個拿獎盃回家的人。
而兒子拿獎也讓周董相形見拙，敬佩直呼「我還沒拿過網球的獎」，自己仍需繼續努力。
此外，3月1日（農曆2月2日）是俗稱的龍抬頭，按照習俗相當適合剪頭髮，昆凌還分享老公一張周杰倫拿起剪刀溫柔地幫女兒剪頭髮的照片，昆凌表示：「龍抬頭剪頭髮由爸爸承包啦」，最後昆凌也特別標註「過好今天也過好春天」。「周杰倫替女兒剪頭髮」還衝上微博熱搜：「有夠像爸爸」、「爸爸幫女孩剪頭髮的樣子，好有愛」。
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