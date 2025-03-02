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台男星孫協志宣布再婚 娶回小10歲夏宇童「一家三口為優先」

記者林怡秀／即時報導
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孫協志（右）和夏宇童宣布結婚。(取材自臉書)
孫協志（右）和夏宇童宣布結婚。(取材自臉書)

台灣男星孫協志和小10歲夏宇童交往6年，今宣布登記結婚，二婚的孫協志在臉書開心表示「從今天開始，童協不再只是好朋友！過去，我們之間有愛情的浪漫、友情的自在，而現在，更添了一份家人的羈絆與責任。」他更分享一家三口全家福，和愛犬一起迎接人生的下一階段。

孫協志曾與八點檔女星韓瑜有一段婚姻，2015年離婚。

以下為臉書全文：

從今天開始，童協不再只是好朋友！😊

過去，我們之間有愛情的浪漫、友情的自在，而現在，更添了一份家人的羈絆與責任。

2025年的某一天，清晨醒來，隨手翻開行事曆，目光停在三月三日——這個日子簡單又可愛，彷彿雙手比出兩個OK，象徵著無論遇到任何困難，無論是晴天還是雨天，一切都會OK！

所以我們決定選在這天登記。

未來的日子裡，無論大雨滂沱或陽光普照，只要我們彼此相伴，再加上NiNi的陪伴，我們相信，什麼都能迎刃而解，一切都會OK！

特別感謝NiNi的到來，因為有她，這個家才得以圓滿。有了Ni，我們變得更有責任感與耐心，開始以一家三口為優先，也因此更加珍惜彼此相處的每一刻。是NiNi，讓我們成長為更成熟、更好的大人。

我們愛Ni🩷也深愛著彼此🩷

從此刻開始，我們會攜手努力一起走過下半輩子。

最後，衷心感謝一直以來關心我們的大家，願你們的每一天都充滿美好，萬事OK👌👌。

孫協志 夏宇童

臉書

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