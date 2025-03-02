大S留下6億台幣遺產 前夫汪小菲代2兒女管理至18歲

大S(左)離世，傳她的遺產已分配好，按法律規定為配偶具俊曄及大S一對兒女所有。(圖／VOGUE提供)

女星大S 徐熙娣逝世後，留下的遺產如何分配成熱議，尤其汪小菲 兩次奔波赴台，2日傳出她超過6億台幣的遺產已經分好了，按法律規定為配偶具俊曄 及大S一對兒女所有，不過因為兩個小孩未成年，因此到18歲前都由生父汪小菲代理。但S媽日前發文寫下「他是騙子我是傻」，看來中間的過程，並不如外界想像單純。

大S走後，汪小菲聞訊後第一時間飛赴台灣，上演包含雨中下跪等一連串舉動，他於2月11日左右飛回北京，20日又與現任妻子馬筱梅（Mandy）二度現身桃園機場，不過這段時間他足不出戶，可能透過視訊和S媽商討法律事宜，並在安頓好未成年家屬後，於25日離台。

汪小菲赴台掀起不小爭議，外界質疑，汪就是來處理沒結束的官司，以及爭遺產，過程還被笑稱是「愛在熙媛錢」，而痛失大S的S媽則強打精神應付官司，曾發文喊「不信正義換不回，我要上戰場，給我加油」。

據三立新聞網報導，雙方目前已和平談妥遺產和家人監護權的處理，大S生前留下的遺產粗估就破新台幣6億元，根據《民法》規定，遺產會交由配偶具俊曄及一對兒女繼承，兩名兒女共繼承三分之二的遺產，不過由於兒女未成年，將由生父汪小菲代理至18歲。

另據中時新聞網報導，汪小菲友人2日透露，汪小菲跟現任妻子馬筱梅以家人為最大考量，一定盡全力給他們最好的生活。過去，家人多跟著大S在台灣生活，因此汪小菲短期內沒有打算帶家人回北京定居，即使將來有意帶他們回北京，也會視不同階段進行長期規畫。而S媽自覺年事已高，因此全權尊重汪小菲的規畫與決定。