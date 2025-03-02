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黃志瑋斜槓變身策展人 為流浪動物發聲

記者趙大智／綜合報導
黃志瑋策劃跨國公益聯名藝術展，希望帶來更多正面影響力。（圖／財團法人流浪動物之家基金會提供）
黃志瑋策劃跨國公益聯名藝術展，希望帶來更多正面影響力。（圖／財團法人流浪動物之家基金會提供）

43歲台灣男演員黃志瑋22年前以偶像劇「薔薇之戀」出道，跟千金關穎曾有一段情，近年多在中國大陸發展，他長年關注流浪動物議題，近日則擔任跨國公益聯名藝術展策展人。

黃志瑋表示：「這是一個全新的體驗，因為要擔任畫廊跟所有藝術家的媒合橋樑，加上每個藝術家屬性都不相同，來回溝通需要非常多的時間，因為是自己的第一次策展 ，所以也想跟公益有所結合，也希望藝術的力量可以療癒以及影響更多人。」

黃志瑋去年參演「狐妖小紅娘月紅篇」，他興奮地說：「很謝謝大家的支持，今年戲也準備要上架，其實壓力還是很大，真的希望大家會喜歡。」在眾多的待播戲劇中，「狐妖小紅娘竹業篇」也是2025年網友們最關注的焦點。最後被問到2025的新年新計畫，黃志瑋透露：「2025希望更多重心放在自媒體的經營，陸續也會有新的影視作品跟大家見面，也非常希望有機會參與台灣的影視作品，尤其這幾年影視創作能力爆發，非常令人期待。」當然也希望這次的公益聯名展可以成功舉行，讓更多人一起來關心流浪動物議題，帶來更多正面影響力。

「FOMA° AKA 夢境啟航—超越現代藝術公益展」作品內容集結台灣、印尼與韓國...
「FOMA° AKA 夢境啟航—超越現代藝術公益展」作品內容集結台灣、印尼與韓國的藝術家。（圖／財團法人流浪動物之家基金會提供）
黃志瑋希望公益聯名展可以讓更多人一起來關心流浪動物議題。（圖／財團法人流浪動物之...
黃志瑋希望公益聯名展可以讓更多人一起來關心流浪動物議題。（圖／財團法人流浪動物之家基金會提供）

「AKA Automotive Arts」 畫廊與「 AWHITE毛絨藝術」 皆長期關注流浪動物議題，本次展覽特別與「財團法人流浪動物之家基金會」合作，希望透過藝術的力量喚起大眾對流浪動物處境的關注。展覽期間凡購買AWHITE毛絨藝術，部分銷售收益都將捐贈給基金會，用於狗園修繕與犬隻居住福利改善，目前基金會的保育場已拆除第一園區的犬舍，正式進入重建階段。

基金會董事長陳士綱表示：「基金會走過近30年，如今正面臨前所未有的園區修繕挑戰。重建園區、改善狗狗的居住環境，這不是選擇題，而是我們的責任。希望大家能與我們攜手，為他們打造一個真正安全、溫暖的家。」

此外，展覽現場亦設有流浪動物攝影展與互動小卡活動，希望讓參觀者能透過影像與故事，更深入了解這些動物的生活環境與需求，誠摯邀請社會大眾一同參與，透過藝術的力量，為流浪動物打造更美好的未來。

黃志瑋本來收藏很多「 AWHITE毛絨藝術」作品。（圖／財團法人流浪動物之家基金...
黃志瑋本來收藏很多「 AWHITE毛絨藝術」作品。（圖／財團法人流浪動物之家基金會提供）

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