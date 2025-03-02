陶子新節目開鏡 哽咽回憶與大S最後一面

陶晶瑩(左)、瑪麗出席軍旅實境綜藝節目開鏡。（記者王聰賢／攝影）

台灣藝人陶晶瑩近日出席軍旅實境節目「九條好漢在一班」開鏡儀式，被問到大S 病逝一事，她哽咽感嘆「真的太突然了」，到現在都還有很多人拒絕相信這是事實。

陶晶瑩最後一次見到大S，是在王偉忠女兒的歸寧宴上，她回憶當時的大S「還是神清氣爽的感覺」，如今物是人非，她能做的只有安慰徐家人，也有關心小S ，「反正我們就是盡量不打擾，如果她需要我們，大家都會在」。

至於「大學生了沒」出身的小優最近惹出口舌是非，陶晶瑩打趣道：「我們以前只是覺得她長得歪歪的，但是沒有覺得她大嘴巴，大家感情都很好啦！」

當天節目班底瑪麗、黃鐙輝、曾子余、孫其君、顏佑庭、潘君侖、林亭翰等齊聚一堂，新婚的瑪麗在婚訊曝光後首度露面，臉上盡是幸福笑容。她對於自己的同性伴侶Joy相當低調，僅透露兩人預計今年登記、明年宴客，會先參考納豆和依依的婚禮。

而孫其君相隔2年多，終於又有節目邀約，心情難掩激動，他表示，先前因為沒有演藝工作邀約，主要靠跑Uber、教英文維生，月入可達10萬元，黃鐙輝有2個孩子都是他的學生。他非常感謝經紀人幫他爭取參加這個節目，就算內容再硬，他也不會喊累，迫不及待要上戰場。

日前王大陸 傳出砸百萬元閃躲兵役，黃鐙輝正色鼓勵他面對自己的錯誤，現在入伍服役1年剛剛好，既然去了就勇敢承擔責任，回來一樣是個頂天立地的男子漢。