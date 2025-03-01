中島美嘉在台唱到哭 含淚用美聲治癒歌迷心靈

中島美嘉用誇張的假睫毛造型登場。（記者王聰賢／攝影）

日本 歌姬中島美嘉1日在台灣林口體育館開唱，睽違6年重返寶島舉辦專場演唱會。她行前特地造訪位於林口的竹林山觀音寺，向觀音祈求開唱順利，同時體驗品茶，讓自己靜心完成周末2場演出。

42歲的中島美嘉走過耳疾、婚變等人生低潮，在日本歌壇成為指標性的存在。她這次為了巡演設計全新造型，連換多套華服，從一開場的珠簾斗笠搭配紅色假睫毛，到變身「NANA」的頹廢龐克風，難得開深V小露出胸前刺青，帶給台下歌迷層出不窮的驚喜。

中島美嘉開心用中文問候：「大家好，我是中島美嘉。」她說已經來台北非常多次，包括私下旅行也曾造訪台灣，不知道台下的新舊歌迷們是否都很期待她的演出。看到粉絲們反應熱烈，中島美嘉露出燦爛笑容，坦言因為想唱的歌太多，所以把大家耳熟能詳的幾首歌曲編成組曲，希望能滿足所有歌迷。

她一口氣帶來招牌作品「魅惑天空」、「曾經我也想過一了百了」，並將抒情系列的「獵戶座」、「我愛你」、「初戀」、「STARS」重新編排串起。在唱到將她拉出生命谷底時的「曾經我也想過一了百了」，中島美嘉忍不住眼眶泛淚，情緒激動跪坐在舞台上。為了台灣粉絲，她特地將這首拯救無數人的歌曲配上中文歌詞，透過大螢幕投影讓全場都能感受到重生的力量。