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方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

林佑星喜宴遇「最佳前任」 愛妻小妏幫忙拍合照

記者趙大智／綜合報導
林佑星（右）和昔日舊愛王瞳在陳志強婚禮大方合影。(圖／林佑星提供)
林佑星（右）和昔日舊愛王瞳在陳志強婚禮大方合影。(圖／林佑星提供)

演員陳志強和曾智希前晚在萬豪酒店補辦婚禮，半個演藝圈都到場，昔日情侶王瞳、林佑星、林韋君同場，Darren（邱凱偉）夫妻各自忙著敘舊，4歲兒Travis「失蹤」1小時；單身3年的曾莞婷被新人閃瞎，也想被寵溺。

陳志強前晚被問喜宴有沒有「前女友桌」時露出謎之微笑，可能因為他跟曾智希常放閃，現場媒體幾乎都想不起來他的舊愛還有誰？倒是來喝喜酒的好友林佑星一晚撞見2位舊愛，他跟林韋君只打招呼並未合照，跟王瞳不但合照，他還透露：「老婆小妏拍的！」

林佑星和王瞳當年因合作三立「我一定要成功」來電，交往4年多還論及婚嫁，最後仍分手收場，但並未不歡而散。王瞳和艾成交往開餐廳，林佑星還來站台，而林佑星老婆開店，王瞳也同樣去站台，可說是最佳前任的典範。

Darren和老婆曾威菱結婚11年，育有4歲兒子Travis，昨晚是「乾爹」陳志強指名唯一花童。留著一頭長捲髮的Travis迷死人不償命，在大批攝影機前比蜘蛛人Pose，大方唱跳「Baby shark」。

Travis不只陳志強一個乾爸，Darren笑說：「要尋找有潛力的乾爸，學費才有著落。」周杰倫也是乾爸嗎？Darren答得有玄機：「還沒。」隨即搞笑說：「那個一定要認，我都想認他做乾爹了！」

曾莞婷身穿粉色套裝秀出美腿，她單身3年多，坦言常被陳志強看老婆寵溺的眼光閃瞎：「我也好想感受有個男生寵愛女生的感覺！」

曾莞婷對新郎陳志強讚不絕口：「每逢過年大夥到我家聚會，阿強一定會包紅包給曾媽媽。」

兩人早在25歲就合作華視8點檔「女人何苦為難女人」，當陳志強、曾智希進三立時，她則已離開，不過因為謝承均的關係，大家常聚會。

林佑星（右）和老婆小妏（左）參加陳志強夫妻婚禮。(取材自臉書)
林佑星（右）和老婆小妏（左）參加陳志強夫妻婚禮。(取材自臉書)

王瞳 周杰倫 艾成

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