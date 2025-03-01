歸寧宴竟是最後一面 陶子哽咽曝大S生前真實狀態

陶晶瑩擔任營站大姐。(記者王聰賢/攝影)

女星陶晶瑩1日出席軍旅實境節目「九條好漢在一班」，被問到大S 病逝一事，她哽咽感嘆「真的太突然了」，到現在都還有很多人拒絕相信這是事實。

陶晶瑩最後一次見到大S，是在王偉忠女兒的歸寧宴上，她回憶當時的大S「還是神清氣爽的感覺」，如今物是人非，她能做的只有安慰徐家人，也有關心小S ，「反正我們就是盡量不打擾，大概知道她的個性，就是有需要的時候，如果她需要我們的時候，大家都會在」。

至於「大學生了沒」出身的小優最近惹出口舌是非，陶晶瑩以前對小優沒有大嘴巴的印象，打趣道：「我們以前只是覺得她長得歪歪的，但是沒有覺得他大嘴巴，大家感情都很好啦！就是因為阿Ken常常喜歡玩，就是點她來出來開玩笑。」

但陶晶瑩也說，她對整件事情來龍去脈不清楚，畢竟「大學生」出來的學生那麼多，不可能去了解每個人的生活圈，「沒關係啦！我覺得好好解決就好」。