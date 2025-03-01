歸寧宴竟是最後一面 陶子哽咽曝大S生前真實狀態
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女星陶晶瑩1日出席軍旅實境節目「九條好漢在一班」，被問到大S病逝一事，她哽咽感嘆「真的太突然了」，到現在都還有很多人拒絕相信這是事實。
陶晶瑩最後一次見到大S，是在王偉忠女兒的歸寧宴上，她回憶當時的大S「還是神清氣爽的感覺」，如今物是人非，她能做的只有安慰徐家人，也有關心小S，「反正我們就是盡量不打擾，大概知道她的個性，就是有需要的時候，如果她需要我們的時候，大家都會在」。
至於「大學生了沒」出身的小優最近惹出口舌是非，陶晶瑩以前對小優沒有大嘴巴的印象，打趣道：「我們以前只是覺得她長得歪歪的，但是沒有覺得他大嘴巴，大家感情都很好啦！就是因為阿Ken常常喜歡玩，就是點她來出來開玩笑。」
但陶晶瑩也說，她對整件事情來龍去脈不清楚，畢竟「大學生」出來的學生那麼多，不可能去了解每個人的生活圈，「沒關係啦！我覺得好好解決就好」。
現在小優被經紀公司解約，未來工作可能會受影響。陶晶瑩覺得現在談話性節目還是缺來賓，應該還是會有通告工作，而且每個人一生都會犯大大小小的錯，「如果她的錯是可以改的，那沒有問題啊！不然我們下一趴做女兵好了。」
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