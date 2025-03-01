想站上大巨蛋 50歲林志穎許下演唱會夢想

林志穎非常喜歡賽車，也以賽車比喻人生。(圖／ELLEMEN提供)

藝人林志穎 迎來出道33周年，時隔7年登上ELLEMEN雜誌封面，表示：「以前可以成天拍戲，現在的體力真的不似以往，得在最短的時間做最有效果的事情。」50歲的他打算開個人演唱會，笑說： 「畢竟不年輕了，已經沒那麼多時間和機會了。」

林志穎去年10月參加Ferrari法拉利年終嘉年華，啟程前的心情期待又興奮，為了登上世界知名的伊莫拉賽道，他事先以賽車 模擬器練習，熟悉每個彎道的狀況，「2024年我50歲，能在那個時候在那條賽道上開車是非常興奮的，也遇到了好多許久不見的好朋友，重拾了速度和熱情。更確認，車是我永遠的興趣和喜好」。

林志穎用賽車比喻人生，他說：「引擎是車子很重要的最核心結構，也來自於很多的動力。要夠強大，夠平穩，才能夠讓你有衝勁。在你最可能沒油的時候，或者可能已經過熱的時候，這個最重要的核心才能夠帶動你，而我的人生引擎就是家人，讓我永無止境地不停地推動自己，超越自己，支撐自己。」

他去年看了周杰倫 大巨蛋演唱會，「我也趁彩排空檔站在大巨蛋的舞台上，心裡有一種莫名的感動，很想有一天能夠站在大舞台上唱給幾萬人聽，期許自己在未來實現個人演唱會的夢想」。