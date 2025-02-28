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吳奇隆獲凌峰授權 翻拍重現「八千里路」

記者趙大智／綜合報導
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吳奇隆(右)去年和凌峰見面。(取材自微博)
吳奇隆(右)去年和凌峰見面。(取材自微博)

54歲吳奇隆近年經常跟小17歲老婆劉詩詩傳婚變上新聞，但他工作並未停擺，去年11月曾在微博宣布將和80歲凌峰合作，重新翻拍紅極一時的「八千里路雲和月」，而近日才在台灣露面的凌峰方面也證實此事，節目名稱暫定名為「龍行天下之重走八千里路雲和月」，將在愛奇藝播出。

「八千里路雲和月」是1989年6月開播，共播出六年，是台灣電視史首個介紹大陸風土民情的節目，身兼製作和主持的凌峰曾說該節目「是兩岸共生的孩子」。時隔35年，由吳奇隆去年宣布「重走八千里路雲和月」，將在愛奇藝播出，只是他內文中提及三次「祖國」，兩岸時勢劇烈變化下，難免刺了許多人的眼。

吳奇隆功成名就不在話下，他問過自己：「我還能做什麼？」於是想到了凌峰和「八千里路」，他發文表示，有幸獲得凌峰的信任與授權，重走八千里路雲和月，希望全世界能透過影像對比，見證大陸翻天覆地的華麗變遷。

紀寶如證實凌峰將「八千里路雲和月」珍貴的紀錄授權給吳奇隆，她說當年小虎隊第一次到大陸，就是凌峰帶去的，如今凌峰才願意授權給他。吳奇隆去年同時發布影片，其中包括凌峰病榻下插著鼻胃管表達支持，也分享「小虎隊」第一次在大陸登台表演的影片。

吳奇隆 劉詩詩 微博

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