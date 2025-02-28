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「不老男神」林志穎50歲登時尚封面 鬆口想辦演唱會

記者梅衍儂／即時報導
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林志穎非常喜歡賽車，也以賽車比喻人生。(圖／ELLEMEN提供)
林志穎非常喜歡賽車，也以賽車比喻人生。(圖／ELLEMEN提供)

「不老男神」林志穎迎來出道33周年，時隔7年他登上ELLEMEN雜誌封面，表示：「以前可以成天拍戲，現在的體力真的不似以往，得在最短的時間做最有效果的事情。」50歲的他除了要更仔細地思考每一條路，有效率地完成預期的目標，更笑說： 「畢竟不年輕了，現在已經沒那麼多時間和機會了。」

林志穎去年10月參加Ferrari法拉利年終嘉年華，啟程前的心情期待又興奮，為了登上世界知名的伊莫拉賽道，他還事先以賽車模擬器進行練習，熟悉每個彎道的狀況，「2024年我50歲，能在那個時候在那條賽道上開車是非常興奮的，也遇到了好多許久不見的好朋友，重拾了速度和熱情。更確認，車是我永遠的興趣和喜好」。

林志穎用賽車比喻人生，他說：「引擎是車子很重要的最核心結構，也來自於很多的動力。要夠強大，夠平穩，才能夠讓你有衝勁。在你最可能沒油的時候，或者可能已經過熱的時候，這個最重要的核心才能夠帶動你，而我的人生引擎就是家人，讓我永無止境地不停地推動自己，超越自己，支撐自己。」

他直言每次站上舞台和自己的歌迷互動，都感觸良多，「曾經演過的戲、唱過的歌，不僅是我的作品，也是大家共同的回憶，看到很多粉絲帶著自己的小孩前來，真的很受感動，雖然每年都會唱大家喜歡聽的『十七歲的雨季』，但其實每年唱時的心境都不一樣」。

他去年看了許多好朋友的個人演唱會，像是周杰倫去年在大巨蛋的演唱會，「我也趁綵排空檔站在大巨蛋的舞台上，心裡有一種莫名的感動，自己也很想有一天能夠站在大舞台上唱給幾萬人聽、像是學友哥在舞台上和多年粉絲侃侃而談，輕鬆自在的演出，也讓自己對表演有更多的想像空間，期許自己在未來實現個人演唱會的夢想」。

林志穎出道33年，仍保持不老的外貌和心境。(圖／ELLEMEN提供)
林志穎出道33年，仍保持不老的外貌和心境。(圖／ELLEMEN提供)

林志穎 賽車 周杰倫

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