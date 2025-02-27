我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

29年前案底被揪出 南加無證客欲求職面談被捕

秘婚被媽念…邵雨薇：真的沒有…順其自然就好

記者趙大智／綜合報導
邵雨薇談秘婚傳言。（記者王聰賢／攝影）
邵雨薇談秘婚傳言。（記者王聰賢／攝影）

台灣女星邵雨薇和吳慷仁交往四年多，去年11月傳已登記但她強調未婚。吳慷仁去年加入大陸經紀公司，惹罵名後變得低調，小倆口去日本旅遊，不若以往曬愛放閃，幾天下來吳慷仁只露出一點點頭還戴大墨鏡。邵雨薇26日出席電影「啵me之我的青春住了鬼」殺青宴，她澄清：「真的沒有！連我媽都打電話來念，啊，妳結婚囉都沒有講！」

今年農曆年，邵雨薇跟吳慷仁都回高雄老家共度，另也在楊謹華家門口合體拿春聯合照，家鄉親戚有無趁機逼婚？她搖頭：「完全沒被逼婚，我媽是很開明的家長，以前還交代沒過30歲前不准結婚。」老是被問婚期，她強調：「我不會偷偷結婚，不需要。」也說跟吳慷仁沒特別聊過結婚的事，「真的會到哪就到哪裡， 順其自然」。

小倆口才剛從箱根、仙台旅遊10天，但相較以往大放閃，這次吳慷仁幾乎沒怎麼露臉，邵雨薇笑說：「一直看不是很無聊嗎？ 我們的生活本就滿低調，說真的，平時沒妝沒髮的。」意指不拍也罷。由於吳幾乎都在外拍戲，小倆口聚少離多，問她是否見面會更想念對方，她雖點頭承認仍扛不住壓力，忍不住呼救：「誰來救救我！」

邵雨薇片中首度挑戰演出女鬼，是貫穿全劇的重要角色，她透露這次演出最大的突破，就是得學會武打動作，甚至要「自己對打」：「從來沒想過自己會拍打戲，還要跟自己過招，這是對體能和表演節奏的雙重挑戰。」此外，劇中還融合歌仔戲元素，讓她每天都得利用空檔練唱練身段，「每一天都是全新的挑戰，難忘程度100%！」

吳慷仁 日本

上一則

43歲南韓天然美女韓佳人 自曝曾1年流產3次

下一則

二度中風後首度露面 80歲凌峰：我精神變胖了

延伸閱讀

被爆秘婚吳慷仁 邵雨薇被媽媽念：結婚怎麼不說

被爆秘婚吳慷仁 邵雨薇被媽媽念：結婚怎麼不說
必娶女人：「3生肖女」超旺夫 不離不棄打點全家…天后影后上榜

必娶女人：「3生肖女」超旺夫 不離不棄打點全家…天后影后上榜
亞麻風輕盈一夏 Loro Piana歡慶百年

亞麻風輕盈一夏 Loro Piana歡慶百年
大S驟逝 阿雅悲痛「沒想到是最後一次」永遠難忘1件事

大S驟逝 阿雅悲痛「沒想到是最後一次」永遠難忘1件事

熱門新聞

女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

2025-02-23 07:00
許凱(左)坐地鐵被網友偶遇。(摘自微博)

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

2025-02-25 19:36
孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

2025-02-19 07:00
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
陳曉傳婚變，被爆忘不掉趙麗穎。圖為兩人合作「陸貞傳奇」。(取材自微博)

陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑

2025-02-18 20:28
馮紹峰傳是楊冪三個前夫中的一位。(取材自微博)

一連三部劇仆街…楊冪新劇演離婚女 馮紹峰是前夫之一

2025-02-21 21:42

超人氣

更多 >
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？