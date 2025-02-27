秘婚被媽念…邵雨薇：真的沒有…順其自然就好

邵雨薇談秘婚傳言。（記者王聰賢／攝影）

台灣女星邵雨薇和吳慷仁 交往四年多，去年11月傳已登記但她強調未婚。吳慷仁去年加入大陸經紀公司，惹罵名後變得低調，小倆口去日本 旅遊，不若以往曬愛放閃，幾天下來吳慷仁只露出一點點頭還戴大墨鏡。邵雨薇26日出席電影「啵me之我的青春住了鬼」殺青宴，她澄清：「真的沒有！連我媽都打電話來念，啊，妳結婚囉都沒有講！」

今年農曆年，邵雨薇跟吳慷仁都回高雄老家共度，另也在楊謹華家門口合體拿春聯合照，家鄉親戚有無趁機逼婚？她搖頭：「完全沒被逼婚，我媽是很開明的家長，以前還交代沒過30歲前不准結婚。」老是被問婚期，她強調：「我不會偷偷結婚，不需要。」也說跟吳慷仁沒特別聊過結婚的事，「真的會到哪就到哪裡， 順其自然」。

小倆口才剛從箱根、仙台旅遊10天，但相較以往大放閃，這次吳慷仁幾乎沒怎麼露臉，邵雨薇笑說：「一直看不是很無聊嗎？ 我們的生活本就滿低調，說真的，平時沒妝沒髮的。」意指不拍也罷。由於吳幾乎都在外拍戲，小倆口聚少離多，問她是否見面會更想念對方，她雖點頭承認仍扛不住壓力，忍不住呼救：「誰來救救我！」

邵雨薇片中首度挑戰演出女鬼，是貫穿全劇的重要角色，她透露這次演出最大的突破，就是得學會武打動作，甚至要「自己對打」：「從來沒想過自己會拍打戲，還要跟自己過招，這是對體能和表演節奏的雙重挑戰。」此外，劇中還融合歌仔戲元素，讓她每天都得利用空檔練唱練身段，「每一天都是全新的挑戰，難忘程度100%！」