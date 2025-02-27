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「糾結哥」公認業績王 胡宇威再續「這一攤」被笑龜毛

記者林怡秀／綜合報導
「我們這一攤2」主持群蔡凡熙(左起)、胡宇威、苗可麗 、蔡昌憲、禾浩辰。（記者沈昱嘉／攝影）
「我們這一攤2」主持群蔡凡熙(左起)、胡宇威、苗可麗 、蔡昌憲、禾浩辰。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣三立電視與華視再度聯手，與馬來西亞無線電視台八度空間合作，推出全新內容「我們這一攤2」。本季主持群包括苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙，此外，還邀請到超大咖幫手助陣，包括李銘順、高捷、JANET謝怡芬、李李仁、李翊君、謝佳見等人。

記者會中藝人們大談擺攤辛苦。這次節目經過四過月的征戰全台夜市拍攝，每位攤主都個展自己長才，連兩季的大廚胡宇威被公認是「業績王」，因為他粉絲根基強，連蔡昌憲都笑說他粉絲包到底，一路跟到馬來西亞，而說到這次擺攤「出包王」，矛頭全指向禾浩辰，因為他有次煮麵線，竟然讓大家都聞到焦味，他笑說當時自己三魂七魄都沒了。

負責外場公關的苗可麗，當然是首屈一指的「叫賣王」，而私下像大男孩的蔡凡熙被大家封為「精算王」，他細說因為其他人經常結帳都算錯錢，好在沒有虧本，而蔡昌憲這次負責財務，因為聽說上一季結餘不多，他事前把關就是要降低成本，他同時被封「急救王」與「精算王」。

而這次在擺攤過程中，壓力最大的應該是胡宇威，因為他有第一季的經驗，當然希望本季業績能開出紅盤，但很多時候事與願違，他表示無法掌握時才是最讓他壓力大，笑說：「時間給我壓力，我又把壓力轉給大家。」有次有位民眾在他面前吃完料理，隨口一句「還好！」讓胡宇威心受創，他認為自己是「味道把關」，希望端出是最好的，而不是靠藝人那張臉在做生意，因此情緒讓他低落很久，不過苗可麗安慰說他是執著，一定要達到自己標準，「他不龜毛怎會堅持下去！」連胡宇威都嘲笑自己「我是糾結哥，毛多！」

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