陷低潮神隱七年 黃小琥曝「身體出狀況」曾想封麥

黃小琥回歸舞台宣布啟動全新巡演。(圖／大大娛樂提供)

消失演唱會舞台近七年，歌壇「滅絕師太」黃小琥近日一身白色套裝翩然回歸，為「琥·嚮 世界巡迴演唱會」大聲向世人宣告：「I'm Ready我準備好了！」原來這些年，她歷經身體出狀況與經紀人離開，差點「棄麥不唱」，透過不停尋找自我，學習如何好好愛自己，慢慢找回自信。

黃小琥坦言好長一段時間迷失自我，她靠著聆聽以前作品與歌聲，尋回那個愛唱歌的自己，「我一直覺得自己又老又醜、又沒氣質，但這就是我啊」。

她回憶過往總是經紀人幫她張羅一切，「我好像沒有太多選擇的權利，跟著親近的人世界各地奔波，卻從沒想過，這真的是我要的嗎？直到身體出現狀況，我回頭看去，才驚覺自己究竟為了什麼而忙碌？後來我很努力照顧自己的『身心靈』，也覺得是時候浮出水面與歌迷再次相見。」於是才有6月21日及7月5日的北高流行音樂中心演唱會。

重新回到熟悉的舞台與媒體見面，黃小琥心情有點忐忑，透露前一晚只睡四小時，「不過這一路走來，我已學會如何獨處，也深刻體會到獨處的重要性」。被問到是否擔心被歌迷遺忘？她不諱言或許會有這種可能，「但我不會因此感到害怕，因為我從不想討好所有人。你喜歡我，我很感激，但我也希望我的歌迷能多聽聽更多不同的歌手，去感受不同的音樂。」