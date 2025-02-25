「聲音不太對了」蘇打綠主唱青峰暫停大巡演

蘇打綠結束演唱會，敲冰慶功。(記者沈昱嘉／攝影)

蘇打綠順利取回團名及其商標，去年展開歡慶20周年的「二十年一刻」巡演，上周兩場小巨蛋演出順利落幕，然而青峰不時提及「最後一次巡演」，讓粉絲憂心忡忡。青峰會後坦言聲音的確不太對了，「只有我一個人知道用多少倍的力氣，去維持聽起來差不多的狀態」，背後內幕令人心疼。

青峰前年頻頻失聲，尋遍名醫無解，只能推測是年紀大了，「我有肌少症基因，聲帶又是肌肉在管，不管怎麼運動增肌，都還是體質問題，只能說是不適合當長青樹的歌手」，一字一句滿是無奈。他在台上努力撐著，只為完美呈現，自去年9月休息至今是因為又失聲嗎？他否認表示「一開始就有說太冷我不唱」。

蘇打綠接著前往新加坡 還有澳洲 等地開唱，同時正在申請高雄場地，短期內不會有新巡演，主唱青峰也表示此次巡迴結束後，考量到嗓子的狀況，暫不規畫大型巡演；他也開玩笑說是能力不足，「暫時沒有想再做大型巡迴演唱會並不代表以後都不唱，可能是心情來了可以在台北小巨蛋唱個幾天，又或是採像是拉斯維加斯表演團體駐點的方式演出，租個場地去那邊唱，有狀況就取消」。他們向將在高雄巨蛋開唱的張學友喊話，「學友哥休息那兩天，場地借我們用一下」，對移動式舞台和舞者很有興趣。

談及三年完成10張復刻專輯，蘇打綠坦言嘗到苦頭，現階段沒有下一步計畫，待巡演落幕再說，至於阿龔「蛋蛋的哀傷」事件後續，他說當時是全身發炎，經醫師判斷需要住院，只好緊急告假音樂節演出，事後無大礙。